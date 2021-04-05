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05 Nisan 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Dünya gözünü sınıra çevirdi! Binlerce asker, yüzlerce tank ve S-400 füzeleri... Dünya gözünü sınıra çevirdi! Binlerce asker, yüzlerce tank ve S-400 füzeleri... Rusya lideri Vladimir Putin, silah seslerinin susmadığı Ukrayna sınırına ve Moskova'nın yedi yıl önce el koyduğu Kırım'a binlerce asker gönderdi. Dünyanın gözünü çevirdiği sınır hattına binlerce asker, yüzlerce tank ve S-400 füzeleri yığıldı. Bu sabah duyulan silah seslerinin ardından Rusya dünyanın geri kalanıyla alay eden bir açıklama yaptı. Giriş Tarihi: 05.04.2021 15:55 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 15:55
Ateşkesin havaya uçmasıyla dünya sınır hattına kilitlendi, yıllar sonra ilk kez büyük bir kriz patlamak üzere. Bir savaşın başlamasından ciddi şekilde korkulurken, Rusya bugün dünyanın geri kalanıyla alay eden bir açıklama yaptı.
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Binlerce asker, yüzlerce tankın yığıldığı sınırdaki fotoğraflar, uluslararası medyada 'Savaşın eşiğinde' ve 'Dünya Savaşı dört hafta içinde tetiklenebilir' başlıklarıyla sunuldu.
Rusya lideri Vladimir Putin, dünyanın gözü önünde silah seslerinin susmadığı Ukrayna sınırına ve Moskova'nın yedi yıl önce el koyduğu Kırım'a binlerce asker gönderdi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak ise, Rusya'nın tatbikat adı altında sıcak bölgeye 25 tabur ek asker sevk ettiğini belirtiyor. Ukrayna medyası, Donbas'a doğru giden Rus konvoylarının görüntülerini yayınlıyor. Son gelmeyen konvoyları gösteren görüntülerde top bataryaları dikkat çekiyor.
Rus medyasına yansıyan görüntülerde ise, yüzlerce tank ve zırhlı aracın yanı sıra S-400 füze savunma sistemlerinin de Ukrayna sınırına taşındığı görüldü.