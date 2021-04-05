Dünya gözünü sınıra çevirdi! Binlerce asker, yüzlerce tank ve S-400 füzeleri...

Rusya lideri Vladimir Putin, silah seslerinin susmadığı Ukrayna sınırına ve Moskova'nın yedi yıl önce el koyduğu Kırım'a binlerce asker gönderdi. Dünyanın gözünü çevirdiği sınır hattına binlerce asker, yüzlerce tank ve S-400 füzeleri yığıldı. Bu sabah duyulan silah seslerinin ardından Rusya dünyanın geri kalanıyla alay eden bir açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 05.04.2021 15:55 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 15:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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