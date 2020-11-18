Keskin nişancı İlham Aliyev'i hedefe koydu! Skandal görüntüler...

Azerbaycan ordusu, Ermenilerin tamamen çekildiği Kelbecer'deki bazı noktalara girdi. Bir keskin nişancı, Karabağ'da İran sınırını eşiyle ziyaret eden İlham Aliyev'i hedefe koydu. Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Giriş Tarihi: 18.11.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 09:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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