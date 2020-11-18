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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Keskin nişancı İlham Aliyev'i hedefe koydu! Skandal görüntüler... Keskin nişancı İlham Aliyev'i hedefe koydu! Skandal görüntüler... Azerbaycan ordusu, Ermenilerin tamamen çekildiği Kelbecer'deki bazı noktalara girdi. Bir keskin nişancı, Karabağ'da İran sınırını eşiyle ziyaret eden İlham Aliyev'i hedefe koydu. Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Giriş Tarihi: 18.11.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 09:25
Dağlık Karabağ'da Rusya Barış Gücü'nün bölgeye konuşlanması sürerken, Azerbaycan ordusu, Ermenilerin tamamen çekildiği Kelbecer'deki bazı noktalara girdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi, önceki gün işgalden kurtarılan Cebrail'i ziyaretinde, İran sınırındaki Hudaferin Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.
İran Devrim Muhafızları, Aliyev'in ziyareti esnasında, İranlı bir keskin nişancının dürbününden çekilmiş görüntüleri sosyal medyadan yayınladı.
Görüntülerde, dürbünde Aliyev'in hedef alındığı görülüyor. Görüntüler Rus medyasında da paylaşıldı.
İran, Karabağ'daki savaş öncesinde Ermenistan'a Zengilan istikameti üzerinden lojistik destek sağlıyordu.