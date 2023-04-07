O mesleği yapan hemen işe alınıyor! Vasıflı vasıfsız fark etmiyor! 63 bin TL’ye kadar maaş! Almanya,Berlin, Hamburg...Kaynakçı, demirci, nakliye...

SAĞLIK SEKTÖRÜ: Tıp doktorları, hemşire ya da sağlık alanında araştırma yapanlar ve diğer sağlık personeline ihtiyaç duyuluyor. Bu mesleklerin yıllık ortalama brüt geliri en aşağı 30 bin euro. Yeni doktorlar ise senede 50 binden fazla kazanıyor. Uzman doktorlar için bu rakamlar daha da yükseliyor.