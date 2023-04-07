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Haberler Galeri O mesleği yapan hemen işe alınıyor! Vasıflı vasıfsız fark etmiyor! 63 bin TL'ye kadar maaş! Almanya,Berlin, Hamburg...Kaynakçı, demirci, nakliye...

O mesleği yapan hemen işe alınıyor! Vasıflı vasıfsız fark etmiyor! 63 bin TL'ye kadar maaş! Almanya,Berlin, Hamburg...Kaynakçı, demirci, nakliye...

Almanya iş ilanlarını güncelledi! O mesleği yapanlar hemen başvursun! Binlerce işçi açığı yaşayan Almanya, dolgun maaşla Türkiye'den ve diğer ülkelerden işçi arıyor. Yurt dışında çalışmak isteyenler sıklıkla İŞKUR ve özel kariyer şirketlerinin yurt dışı iş ilanlarını yakından takip ediyor. Son olarak mart istatistiklerine göre 788 bin işçi açığı ortaya çıktı. Peki, Almanya işçi alımı başvuru şartları nelerdir? Aranan meslekler hangileri? İşte o meslek grupları...

Giriş Tarihi: 07.04.2023 14:45
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O mesleği yapan hemen işe alınıyor! Vasıflı vasıfsız fark etmiyor! 63 bin TL’ye kadar maaş! Almanya,Berlin, Hamburg...Kaynakçı, demirci, nakliye...

Almanya Türkiye ve diğer ülkelerden binlerce işçi arıyor! Yurt dışında çalışmak isteyenler özellik Almanya, Danimarka gibi ülkelerin iş ilanlarını yakından takip ediyor. Almanya işçi alımı ile ilgili yeni düzenleme gerçekleştirildi. Yasa ile Almanya'da oluşan işçi açığının kapatılması hedefleniyor.İş başvurularında Almanca bilme şartı aranmayacak ve dolgun maaş verilecek.İşte Almanya'nın işçi alımına dair tüm detaylar ve ihtiyaç duyulan meslekler…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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O mesleği yapan hemen işe alınıyor! Vasıflı vasıfsız fark etmiyor! 63 bin TL’ye kadar maaş! Almanya,Berlin, Hamburg...Kaynakçı, demirci, nakliye...

ALMANYA BİNLERCE İŞÇİ ALACAK

Almanya, yurt dışından çeşitli sektörlerde çalıştırmak üzere işçi alacak. Bunun yanı sıra birçok restoran açıklama yaparak seneden 30 bin Euro maaş ile Türkiye'den garson getirtmeye çalışıyor. Geçtiğimiz aylarda Almanya'da çeşitli iş kollarında 788 bin işçi açığı ortaya çıktı. Bu nedenle gözünü Türkiye'ye çeviren Almanya'nın toplamda 700 binden fazla işçi alımı yapacağı düşünülüyor.

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O mesleği yapan hemen işe alınıyor! Vasıflı vasıfsız fark etmiyor! 63 bin TL’ye kadar maaş! Almanya,Berlin, Hamburg...Kaynakçı, demirci, nakliye...

ALMANYA'DA ÇALIŞMA ŞARTLARI

Almanya alacağı işçilere ilk etapta bir senelik vize verecek. İşçinin ülkedeki durumuna ve memnuniyete göre bir senenin sonunda bu süre uzatılacak ve akabinde ülkede süresiz olarak kalmanın yolu açılmış olacak.

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O mesleği yapan hemen işe alınıyor! Vasıflı vasıfsız fark etmiyor! 63 bin TL’ye kadar maaş! Almanya,Berlin, Hamburg...Kaynakçı, demirci, nakliye...

Şu an itibariyle işçi alımına dair yasal hazırlık işlemleri devam ediyor. Fakat buna rağmen iş bularak karşıdan davet alan Türkler çalışma vizesi alabiliyor. Almanya'daki tüm açık pozisyonların yüzde 20'si iki aydan fazla süredir boş. Almanya'da özellikle bazı alanlarda işçi aranıyor.

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O mesleği yapan hemen işe alınıyor! Vasıflı vasıfsız fark etmiyor! 63 bin TL’ye kadar maaş! Almanya,Berlin, Hamburg...Kaynakçı, demirci, nakliye...

SAĞLIK SEKTÖRÜ: Tıp doktorları, hemşire ya da sağlık alanında araştırma yapanlar ve diğer sağlık personeline ihtiyaç duyuluyor. Bu mesleklerin yıllık ortalama brüt geliri en aşağı 30 bin euro. Yeni doktorlar ise senede 50 binden fazla kazanıyor. Uzman doktorlar için bu rakamlar daha da yükseliyor.