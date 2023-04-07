HaberlerGaleriO mesleği yapan hemen işe alınıyor! Vasıflı vasıfsız fark etmiyor! 63 bin TL'ye kadar maaş! Almanya,Berlin, Hamburg...Kaynakçı, demirci, nakliye...
O mesleği yapan hemen işe alınıyor! Vasıflı vasıfsız fark etmiyor! 63 bin TL'ye kadar maaş! Almanya,Berlin, Hamburg...Kaynakçı, demirci, nakliye...
Almanya iş ilanlarını güncelledi! O mesleği yapanlar hemen başvursun! Binlerce işçi açığı yaşayan Almanya, dolgun maaşla Türkiye'den ve diğer ülkelerden işçi arıyor. Yurt dışında çalışmak isteyenler sıklıkla İŞKUR ve özel kariyer şirketlerinin yurt dışı iş ilanlarını yakından takip ediyor. Son olarak mart istatistiklerine göre 788 bin işçi açığı ortaya çıktı. Peki, Almanya işçi alımı başvuru şartları nelerdir? Aranan meslekler hangileri? İşte o meslek grupları...