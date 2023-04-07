Canlı yaşamının koruyucuları! Türk bilim insanları Antartika’da kirliliğin peşinde!

Türk bilim insanları, Antarktika'da bilimsel faaliyetleriyle geleceğe ışık tutarak kıtadaki insan kaynaklı kirliliklerin izini sürdü. 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Çevre Zabiti Dr. Burak Karacık, "Her ne kadar insan olmasa da insan kaynaklı olarak taşınan kirleticiler buraya geliyor. Özellikle pestisit gibi havasal taşınımla, atmosferik etkilerle buraya gelebiliyor ve canlıları da etkileyebiliyor. Horseshoe Adası'nda 3 çeşit penguen türü gözlemledik, ancak bu yıl ilk defa bir yavru imparator pengueni ile karşılaştık" dedi.