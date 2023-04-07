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Canlı yaşamının koruyucuları! Türk bilim insanları Antartika’da kirliliğin peşinde!

Türk bilim insanları, Antarktika'da bilimsel faaliyetleriyle geleceğe ışık tutarak kıtadaki insan kaynaklı kirliliklerin izini sürdü. 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Çevre Zabiti Dr. Burak Karacık, "Her ne kadar insan olmasa da insan kaynaklı olarak taşınan kirleticiler buraya geliyor. Özellikle pestisit gibi havasal taşınımla, atmosferik etkilerle buraya gelebiliyor ve canlıları da etkileyebiliyor. Horseshoe Adası'nda 3 çeşit penguen türü gözlemledik, ancak bu yıl ilk defa bir yavru imparator pengueni ile karşılaştık" dedi.

Giriş Tarihi: 07.04.2023 13:24
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Canlı yaşamının koruyucuları! Türk bilim insanları Antartika’da kirliliğin peşinde!

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleşen 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde, Türk bilim insanları Antarktika'ya minimum ayak izi bırakarak kıta ve çevresinin ekosisteminin olumsuz şekilde etkilenmesini engelleyerek canlı yaşamının koruyucusu oldu.

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Canlı yaşamının koruyucuları! Türk bilim insanları Antartika’da kirliliğin peşinde!

"Bilim ve Barış Kıtası" Antarktika'ya giden Türk bilim insanları, çalışmalarını 54 ülkenin taraf olduğu ve 1961'de yürürlüğe giren Antarktika Antlaşmalar Sistemi'nde belirlenen kurallar kapsamında ve 2017'de kabul edilen Antarktika Antlaşması Çevre Koruma Protokolü'nde belirtilen şartlara uygun şekilde yürüttü.

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Canlı yaşamının koruyucuları! Türk bilim insanları Antartika’da kirliliğin peşinde!

Türk bilim insanları, söz konusu sistem içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Madrid Protokolü'nü esas aldığı yönetmelik kapsamında çalıştı.

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Canlı yaşamının koruyucuları! Türk bilim insanları Antartika’da kirliliğin peşinde!

Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lider Yardımcısı Dr. Atilla Yılmaz, Horseshoe Adası üzerinde bulunan göllerde çalışma yürüttüklerini belirterek, göllerde insan kaynaklı kirleticilerin seviyelerini ve dağılımını incelemeyi amaçladıklarını dile getirdi.

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Canlı yaşamının koruyucuları! Türk bilim insanları Antartika’da kirliliğin peşinde!

Ada üzerinde 4 tane göl bulunduğunu ve bu göllerden su ve sediman numuneleri topladıklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Toplanan numunelerde Türkiye'deki laboratuvarlarda çeşitli analizler yapacağız. Göllerde yapılan çalışmalarda 2 farklı zooplankton varlığı bulunmuş. Bu zooplanktonların görüldüğü en güney enlemlerdeki göl ekosistemleri bu yüzden büyük önem arz ediyor."