Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
19 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Nükleer denizaltıda bir skandal daha! Dünya ayağa kalktı... Nükleer denizaltıda bir skandal daha! Dünya ayağa kalktı... Son dakika haberine göre; 2017 yılında, adı üç skandalla birden anılan İngiliz donanmasına ait nükleer denizaltı HMS Vigilant, bir haftada ikinci kez dünyanın gündemine oturdu. Striptiz kulüplerine, barlara ve restoranlara gitmeme emirlerine uymayan denizcilerin yeni bir skandala imza attığı bilgisi sızdırılırken, nükleer füzelerden sorumlu bir subayın sorumsuzluğu dünyayı ayağa kaldırdı. Giriş Tarihi: 19.10.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 09:28
2017 yılında, adı bir değil tam üç skandalla anılan İngiliz donanmasına ait nükleer denizaltı HMS Vigilant daha geçtiğimiz hafta adının karıştığı yeni rezaletle manşetlere çıkmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Trident nükleer füzelerinden sorumlu bir Kraliyet Donanması subayı, vardiyasına elinde bir kutu kızarmış tavuk ile geldiği. Üstelik subayın görevdeyken sarhoş olduğu ortaya çıktı.
İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, 40'lı yaşlarındaki Teğmen Len Louw'un elinde ızgara tavuklarla kontrolleri devralmak için görev başına geldiğinde, 'nükleer silahlardan sorumlu olmak için uygun bir durumda olmadığını' söyledi.
Kraliyet Donanması subayı, her biri 60 ton ağırlığındaki ve Birleşik Krallık'ın neredeyse tüm nüfusunu öldürecek birleşik güce sahip olan 16 nükleer füzeyi taşıyan gemideki vardiyasına başlamaya hazırlanıyordu.
Bir silah mühendisliği subayı olan Teğmen Louw hakkında soruşturma başlatılırken, subay İskoçya'daki denizaltının üssüne geri götürüldü. 2017 yılında, adı bir değil tam üç skandalla anılan İngiliz donanmasına ait nükleer denizaltı HMS Vigilant daha geçtiğimiz hafta adının karıştığı yeni rezaletle manşetlere çıkmıştı.