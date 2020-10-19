Nükleer denizaltıda bir skandal daha! Dünya ayağa kalktı...

Son dakika haberine göre; 2017 yılında, adı üç skandalla birden anılan İngiliz donanmasına ait nükleer denizaltı HMS Vigilant, bir haftada ikinci kez dünyanın gündemine oturdu. Striptiz kulüplerine, barlara ve restoranlara gitmeme emirlerine uymayan denizcilerin yeni bir skandala imza attığı bilgisi sızdırılırken, nükleer füzelerden sorumlu bir subayın sorumsuzluğu dünyayı ayağa kaldırdı.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 09:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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