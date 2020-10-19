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Çölün ortasında tesadüfen bulunmuştu! Görenler şaştı kaldı...

Google Maps programından erişilen uydu fotoğrafları dünyanın dört bir yanında gizemli yapıları ve şekilleri ortaya çıkarmaya devam ediyor. Gördüğü bu gizemli şeklin peşine düşen fotoğrafçı buraya vardığında ise muazzam bir yer buldu.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 10:37
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Çölün ortasında tesadüfen bulunmuştu! Görenler şaştı kaldı...

Google'la takılan bu gizemli yapıların bir çok kesim tarafından merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çölün ortasında tesadüfen bulunmuştu! Görenler şaştı kaldı...

İşte bu merak Estonyalı fotoğrafçı Kaupo Kikka'ı Sina Çölü'ne kadar sürükledi.

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Çölün ortasında tesadüfen bulunmuştu! Görenler şaştı kaldı...

Gördüğü bu gizemli şeklin peşine düşen fotoğrafçı buraya vardığında ise muazzam bir yer buldu.

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Çölün ortasında tesadüfen bulunmuştu! Görenler şaştı kaldı...

Karşınızda; çölün tam ortasında hiç kullanılmamış ve çok uzun süre önce inşa edilmiş bir açık hava sineması…

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Çölün ortasında tesadüfen bulunmuştu! Görenler şaştı kaldı...

Fotoğrafçının verdiği bilgiye göre, çılgın bir Fransız tarafından yaptırılmış olan sinemada ne yazık ki hiç bir film gösterilememiş.