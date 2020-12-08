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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İtalya'nın Venedik kentinde şok! Bariyerler çalıştırılmadı sular yükseldi... İtalya'nın Venedik kentinde şok! Bariyerler çalıştırılmadı sular yükseldi...
Son dakika haberi..
. İtalya'nın Venedik kentinin sular altında kalmasını engellemek için geliştirilen elektromekanik bariyerler çalıştırılmayınca, olumsuz hava koşulların etkisiyle su seviyesi beklenenin üstünde yükseldi. Giriş Tarihi: 08.12.2020 23:57 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 00:16
İtalyan basınında çıkan haberlere göre, ülkede yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları bugün kanallarıyla ünlü tarihi Venedik kentini de etkiledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Meteorolojik tahminler doğrultusunda olumsuz hava koşullarının etkisiyle kentte bugün suyun 125 santimetre yükseleceği tahmini yapılarak, suların yükselmesini önlemek için bu sene kullanılmaya başlanan İtalyanca "Modello di Supporto Elettromeccanico" kısa adı "MOSE" olan elektromekanik bariyerler çalıştırılmadı.
Uzmanların tahminlerinin aksine su seviyesinin öngörülenden 13 santimetre daha fazla yükselerek gün içinde 138 santimetrelik seviyeyi bulması ve bariyerlerin de çalışmamasıyla Venedik'te kentin alçak noktaları yine sular altında kaldı.
Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, MOSE sisteminin halen test çalışmalarının sürdüğünü dile getirirken,
"Bugün maksimum 125 santimetre yükseleceğini öngörüyorduk ama rüzgarın da etkisiyle deniz suyu daha çok yükseldi. Erken uyarı sistemindeki alarm verilecek su yüksekliği düzeyini aşağıya çekmek gerekiyor." dedi.
Yetkililer de MOSE'nin çalışması için gerekli uyarının 48 saat önceden verildiğine dikkati çekerek, sistemi bugün devreye almak için geç kalındığını belirtti.