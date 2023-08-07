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Nijer'de askeri darbe! ECOWAS'ın cuntaya verdiği süre doldu! | Halk Türk bayraklarıyla sokakta…

Nijer'deki askeri darbede sıcak gelişmeler yaşanıyor. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için Nijer'deki askeri cuntaya verdiği 1 haftalık süre doldu. Amerikan Wall Street Journal gazetesi ECOWAS'ın müdahale için daha fazla zaman ihtiyacı olduğunu yazdı. 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri cunta, ikinci bir emre kadar Nijer hava sahasını kapattıklarını belirterek, yabancı bir ülkenin Nijer'e saldırı hazırlığında olduğunu duyurdu. Öte yandan sömürgeci Avrupa'ya karşı tepki gösteren Nijer halkı elinde Türk bayraklarıyla sokaklara çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.08.2023 15:10
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Nijer’de askeri darbe! ECOWAS’ın cuntaya verdiği süre doldu! | Halk Türk bayraklarıyla sokakta…

Nijer'de 26 Temmuz'daki askeri darbenin ardından Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) askeri cuntaya verdiği 1 haftalık süre doldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Nijer’de askeri darbe! ECOWAS’ın cuntaya verdiği süre doldu! | Halk Türk bayraklarıyla sokakta…

ASKERİ OPERASYON BAŞLAMADI
ECOWAS'ın 30 Temmuz'da askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için verdiği 7 günlük süre, yerel saat ile 00.00'da doldu.

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Nijer’de askeri darbe! ECOWAS’ın cuntaya verdiği süre doldu! | Halk Türk bayraklarıyla sokakta…

Bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini bildiren ECOWAS beklenenin aksine sürenin dolmasıyla askeri bir operasyon başlatmadı.

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Nijer’de askeri darbe! ECOWAS’ın cuntaya verdiği süre doldu! | Halk Türk bayraklarıyla sokakta…

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Sürenin dolmasına birkaç saat kala askeri cunta Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) tarafından yayımlanan bildiride, muhtemel bir saldırıya karşı Nijer hava sahasının ikinci bir emre kadar kapatıldığı duyuruldu.

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Nijer’de askeri darbe! ECOWAS’ın cuntaya verdiği süre doldu! | Halk Türk bayraklarıyla sokakta…

Bildiride, yabancı bir ülkenin ECOWAS iş birliğinde Nijer'e operasyon hazırlığında olduğu iddia edildi ve ECOWAS'ın halihazırda 2 Orta Afrika ülkesine asker konuşlandırdığı kaydedildi.