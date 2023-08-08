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Dünyanın en iyi 10 tankı nelirlendi! İçinde Milli Gururumuz da var! İşte TSK'nın gücü...

Tanklar, Birinci Dünya Savaşı ile savaş meydanlarına girmiş olmalarına rağmen, İkinci Dünya Savaşı ile etkilerini artırarak kara birliklerinin vazgeçilmez unsuru haline geldi. Hatta zaman içinde büyük bir gelişme kaydeden tanklar, ilk başlarda piyadelerle birlikte hareket ederken daha sonra ayrı birlikler haline geldi. Dünyanın en güçlü tankları belli oldu. İçerisinde milli gururumuzda var. İşte TSK'nın gücü...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.08.2023 16:56 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 16:57
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Dünyanın en iyi 10 tankı nelirlendi! İçinde Milli Gururumuz da var! İşte TSK’nın gücü...

Zırh ve saldırı gücü bakımından sürekli gelişen tanklar, günümüzde modern savaş alanlarında büyük bir rol oynuyor. Bu bağlamda, en iyi 10 tank listesi içinde yer alan ve milli gururumuz olan Türk tankı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gücünü yansıtırken aynı zamanda ülkemizin savunma sanayisindeki başarılarını gösteriyor. Tankların teknolojik ilerlemesi, gelecekte de kara birliklerinin stratejik gücünü daha da artıracaktır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyanın en iyi 10 tankı nelirlendi! İçinde Milli Gururumuz da var! İşte TSK’nın gücü...

10- K2 Black Panther

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Dünyanın en iyi 10 tankı nelirlendi! İçinde Milli Gururumuz da var! İşte TSK’nın gücü...

9- C1 Ariete

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Dünyanın en iyi 10 tankı nelirlendi! İçinde Milli Gururumuz da var! İşte TSK’nın gücü...

8- Leclerc

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Dünyanın en iyi 10 tankı nelirlendi! İçinde Milli Gururumuz da var! İşte TSK’nın gücü...

7- Merkava MK 4