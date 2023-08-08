Dünyanın en iyi 10 tankı nelirlendi! İçinde Milli Gururumuz da var! İşte TSK'nın gücü...

Tanklar, Birinci Dünya Savaşı ile savaş meydanlarına girmiş olmalarına rağmen, İkinci Dünya Savaşı ile etkilerini artırarak kara birliklerinin vazgeçilmez unsuru haline geldi. Hatta zaman içinde büyük bir gelişme kaydeden tanklar, ilk başlarda piyadelerle birlikte hareket ederken daha sonra ayrı birlikler haline geldi. Dünyanın en güçlü tankları belli oldu. İçerisinde milli gururumuzda var. İşte TSK'nın gücü...