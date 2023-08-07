"Yunanistan acil olarak harekete geçmeli" diyerek uyardılar! Komşunun aklında tek soru: Türkiye'nin cephaneliğinde ne var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin başlattığı milli savunma sanayi meyvelerini bir bir vermeye başladı. Başarılarımızı dünya da yakından takip ederken Yunan basını Türk cephaneliğindeki füze sistemlerinden 4 tanesini ele aldı. Türkiye'nin çok güçlendiğini dile getiren gazete, "Yunanistan acil olarak harekete geçmeli" diyerek Atina hükümetine çağrıda bulundu.

Giriş Tarihi: 07.08.2023 08:44 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 09:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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