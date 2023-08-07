07 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri "Yunanistan acil olarak harekete geçmeli" diyerek uyardılar! Komşunun aklında tek soru: Türkiye'nin cephaneliğinde ne var?

"Yunanistan acil olarak harekete geçmeli" diyerek uyardılar! Komşunun aklında tek soru: Türkiye'nin cephaneliğinde ne var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin başlattığı milli savunma sanayi meyvelerini bir bir vermeye başladı. Başarılarımızı dünya da yakından takip ederken Yunan basını Türk cephaneliğindeki füze sistemlerinden 4 tanesini ele aldı. Türkiye'nin çok güçlendiğini dile getiren gazete, "Yunanistan acil olarak harekete geçmeli" diyerek Atina hükümetine çağrıda bulundu.

Giriş Tarihi: 07.08.2023 08:44 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 09:04
  • 1
  • 9
Yunanistan acil olarak harekete geçmeli diyerek uyardılar! Komşunun aklında tek soru: Türkiye’nin cephaneliğinde ne var?

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayiinde gerçekleştirdiği başarılar aşikar. Hem 2021 hem de 2022 yılı yerli ve milli savunma sanayii hususunda başarılarla geçti. Nitekim 2023 yılı da öyle bir yıl oluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Yunanistan acil olarak harekete geçmeli diyerek uyardılar! Komşunun aklında tek soru: Türkiye’nin cephaneliğinde ne var?

2022 yılında pek çok ilke imza atılırken, Türk savunma sanayii kara, deniz ve hava sistemlerinde ortaya koyduğu ürünlerle yalnızca ülke için de değil, dünyada da ün kazanmaya başladı.

  • 3
  • 9
Yunanistan acil olarak harekete geçmeli diyerek uyardılar! Komşunun aklında tek soru: Türkiye’nin cephaneliğinde ne var?

Yabancı basın, Türk savunma sanayiindeki yenilikleri sıklıkla dile getiriyor. Türkiye'deki gelişimleri takip edenlerin başında ise Yunanistan geliyor.

  • 4
  • 9
Yunanistan acil olarak harekete geçmeli diyerek uyardılar! Komşunun aklında tek soru: Türkiye’nin cephaneliğinde ne var?

Pentapostagma isimli Yunan gazetesi, Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarılarını ele alarak cephanelikte bulunan füze sistemlerini sıraladı:

1. Kasırga
2. Yıldırım
3. Bora
4. Tayfun

  • 5
  • 9
Yunanistan acil olarak harekete geçmeli diyerek uyardılar! Komşunun aklında tek soru: Türkiye’nin cephaneliğinde ne var?

Kasırga'nın 100; Yıldırım'ın 150; Bora'nın 300 ve Tayfun'un 1000 kilometre menzile ulaşabileceğini ifade eden gazete, "Yukarıdaki füze sistemlerini varsayımsal olarak yerleştirirsek, tüm adalarımız ortaya çıkar. Ege direkt olarak ikiye bölünebilir" dedi.