Yaklaşık 8,5 milyon insanın yaşadığı New York'a rekor yağış bırakan Ida Kasırgası, evler, yollar ve metro istasyonlarının sel baskınlarına uğramasına yol açtı. New York ve hemen komşu şehri New Jersey'de 'olağanüstü hal' ilan edildi.