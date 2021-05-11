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Filistinli çocuğun şehit babasına yürek yakan vedası: Allah yolunu açık etsin

Son dakika haberine göre İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda babası ve abisini kaybeden Filistinli çocuğun, cenaze töreninde sevdiklerine vedası yürekleri burktu. Cenaze alayına yetişen ve babasına dokunmaya çalışan küçük çocuk, gözyaşları içinde "Allah yolunu açık etsin babacığım." dedi.

Giriş Tarihi: 11.05.2021 17:35 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 18:07
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Filistinli çocuğun şehit babasına yürek yakan vedası: Allah yolunu açık etsin
Filistinli çocuğun şehit babasına yürek yakan vedası: Allah yolunu açık etsin

Sosyal medya sitelerinde paylaşılan görüntüde, 12 yaşındaki küçük Bera, ağlayarak, babası Sabır Süleyman (39) ve abisi Muhammed Süleyman'ın (16) omuzlarda taşınan cenazelerinin arkasından koşuyor ve babasına son kez bakmak istediğini söylüyor.

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Filistinli çocuğun şehit babasına yürek yakan vedası: Allah yolunu açık etsin
Filistinli çocuğun şehit babasına yürek yakan vedası: Allah yolunu açık etsin

Cenaze alayına yetişen ve babasına dokunmaya çalışan küçük çocuk, gözyaşları içinde "Allah yolunu açık etsin babacığım." diyor.

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Filistinli çocuğun şehit babasına yürek yakan vedası: Allah yolunu açık etsin
Filistinli çocuğun şehit babasına yürek yakan vedası: Allah yolunu açık etsin

Küçük çocuğun bu acılı vedası, cenazeye katılan diğer Filistinlileri de gözyaşlarına boğdu.

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Filistinli çocuğun şehit babasına yürek yakan vedası: Allah yolunu açık etsin
Filistinli çocuğun şehit babasına yürek yakan vedası: Allah yolunu açık etsin

Sabır Süleyman ve oğlu Muhammed, İsrail uçaklarının Cibaliya kentinin doğusundaki Tel el-Kaşif bölgesine düzenlediği hava saldırılarında şehit olmuştu.

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Filistinli çocuğun şehit babasına yürek yakan vedası: Allah yolunu açık etsin
Filistinli çocuğun şehit babasına yürek yakan vedası: Allah yolunu açık etsin

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.