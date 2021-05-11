Filistinli çocuğun şehit babasına yürek yakan vedası: Allah yolunu açık etsin

Son dakika haberine göre İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda babası ve abisini kaybeden Filistinli çocuğun, cenaze töreninde sevdiklerine vedası yürekleri burktu. Cenaze alayına yetişen ve babasına dokunmaya çalışan küçük çocuk, gözyaşları içinde "Allah yolunu açık etsin babacığım." dedi.