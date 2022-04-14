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New York metrosunu kana bulayan zanlının evinden çıkanlar şoke etti
Salı günü ABD'nin New York kentindeki Brooklyn metrosunda silahlı saldırı düzenleyen 62 yaşındaki Frank James, toplu taşıma aracında şiddetli saldırı düzenlediği gereçkesiyle vuruldu. Ömür boyu hapis cezası alabilme ihtimali olan zanlı hakkında açıklama yapan yetkililer James'in evinin adeta bir cephanelik gibi olduğunu söyledi. Öte yandan James'in saldırı öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 14.04.2022 13:45Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 13:45