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Amerikan askerlerinin korkulu rüyası olan yer! 25 yılda tamamlandı

Modern tarihin en kanlı savaşlarından birini yaşayan Vietnam, savaşın getirdiği yeraltı tünelleri sayesinde son yıllarda turistlerin ilgi odağı haline geldi. Vietnamlıların kullandığı Cu Chi Tünelleri'nin uzunluğu 200 kilometreyi buluyor. 25 yılda tamamlanan, tam bir mühendislik harikası olan Cu Chi Tünelleri'nin ilginç hikayesi…

Giriş Tarihi: 14.04.2022 14:30 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 14:30
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Amerikan askerlerinin korkulu rüyası olan yer! 25 yılda tamamlandı

Modern tarihin en kanlı savaşlarından biri yaşandı Vietnam'da. Amerikan askerlerine karşı inanılmaz bir direniş gösteren Vietnam'da savaştan miras kalan yeraltı tünelleri şimdi ülkeyi ziyaret eden turistlerin yeni gözdesi.

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Amerikan askerlerinin korkulu rüyası olan yer! 25 yılda tamamlandı

Ülkenin en çok turist çeken yeri ise 1965'te başlayıp 1973 yılına kadar aralıksız 8 yıl devam eden Vietnam Savaşı'nda Amerikan askerlerine karşı kamuflaj ve gerilla saldırıları için kullanılan Cu Chi Tünelleri.

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Amerikan askerlerinin korkulu rüyası olan yer! 25 yılda tamamlandı

YERALTI ŞEHRİ TURİSTLERİN GÖZDESİ

Savaş sırasında 10 bin Vietnamlıya barınma imkanı sağlayan tüneller, bir yeraltı şehrini andırıyor. Zamanında bu tünellerden Amerikan askerlerine saldıran ve hayatta kalan Vietnamlı direnişçiler, bugün turistlere rehberlik yaparak geçimini sağlıyor.

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Amerikan askerlerinin korkulu rüyası olan yer! 25 yılda tamamlandı

AKARSUYA KAÇIŞ KAPILARI VAR

Tüneller ufak tefek yapılı Vietnamlılara göre yapılmış, gizli girişlerinden hiçbir Amerikalının girdiği vaki olmamış. Tünellerin bir diğer ilginç özelliği de, akarsuya çıkan kaçış kapılarının bulunması.

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Amerikan askerlerinin korkulu rüyası olan yer! 25 yılda tamamlandı