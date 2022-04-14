Dünya bu cani anneyi konuşuyor! Kızını öldürmeden önce bu kareyi çekmiş

Yunanistan, 3 yılda 3 kızını kaybeden cani anne Roula Pispirigou'yu konuşuyor. 9 yaşındaki kızının hastaneye kaldırıldıktan ve tedavi gördükten sonra öldürücü dozda ketamin alması üzerine ortaya çıkan durum ülkeye bomba gibi düştü. Ketaminin doktor tarafından verilmediği ortaya çıkınca başlatılan soruşturma kapsamında cezaevine gönderilen kadın ise çocuklarına hiçbir şey yapmadığını iddia ediyor. Öte yandan böbrek yetmezliği ve kalp rahatsızlığından öldüğü iddia edilen diğer 2 kızının da ölümü şüpheli bulundu.

Giriş Tarihi: 14.04.2022 11:00 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 11:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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