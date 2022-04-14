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Dünya bu cani anneyi konuşuyor! Kızını öldürmeden önce bu kareyi çekmiş

Yunanistan, 3 yılda 3 kızını kaybeden cani anne Roula Pispirigou'yu konuşuyor. 9 yaşındaki kızının hastaneye kaldırıldıktan ve tedavi gördükten sonra öldürücü dozda ketamin alması üzerine ortaya çıkan durum ülkeye bomba gibi düştü. Ketaminin doktor tarafından verilmediği ortaya çıkınca başlatılan soruşturma kapsamında cezaevine gönderilen kadın ise çocuklarına hiçbir şey yapmadığını iddia ediyor. Öte yandan böbrek yetmezliği ve kalp rahatsızlığından öldüğü iddia edilen diğer 2 kızının da ölümü şüpheli bulundu.

Giriş Tarihi: 14.04.2022 11:00 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 11:01
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Dünya bu cani anneyi konuşuyor! Kızını öldürmeden önce bu kareyi çekmiş
Yunanistan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşanıyor. Tüm ülke, 33 yaşındaki Roula Pispirigo'yu konuşuyor. Son 3 yılda 3 kız çocuğunu yitiren Pispirigou'nın 9 yaşındaki kızı geçtiğimiz nisan ayında hastaneye kaldırılmıştı. Küçük kız yaşamını yitirmiş, yapılan otopsi sonucunda da vücudunda 'öldürücü dozda' ketamin bulunmuştu.
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Dünya bu cani anneyi konuşuyor! Kızını öldürmeden önce bu kareyi çekmiş
Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yetkililer, Roula Pispirigo'nun 3 yılda yaşamını yitiren 3 kızının da ölümünde şüpheli konumda olduğunu söyledi.
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Dünya bu cani anneyi konuşuyor! Kızını öldürmeden önce bu kareyi çekmiş
Resmi soruşturmaya göre, minik kızın bedenine ölümünden 20 dakika önce ketamin verilmiş. Sağlık görevlilieri ise ölümünden 1 saat önce küçük kızı kontrol etmiş. Ketaminin doktor tarafından verilmediği ortaya çıktı.
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Dünya bu cani anneyi konuşuyor! Kızını öldürmeden önce bu kareyi çekmiş
Soruşturma derinleştirildiğine, 33 yaşındaki kadının kızını zehirlemeden önce gülerek poz verdiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Atina'daki bir cezaevine sevk edilen kadın ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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Dünya bu cani anneyi konuşuyor! Kızını öldürmeden önce bu kareyi çekmiş
Pispirigou ise yanlış bir şey yapmadığını iddia ediyor. Nitekim kayıtlara göre 3 yaşındaki kızı Malena böbrek yetmezliğinden, 6 aylık kızı Iris ise kalp yetmezliğinden yaşamını yitirmişti.