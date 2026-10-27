İsrail'de bugün gerçekleşen kritik seçimler öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu ile ordu yönetimi arasında İran'a yönelik olası saldırı nedeniyle gerilim yaşandığı iddia edildi. ABD merkezli New York Times'ın üst düzey İsrailli savunma yetkilileri ve konu hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırdığı habere göre Netanyahu, haftalar boyunca İran'a yeni bir hava saldırısı düzenlenmesi için girişimlerde bulundu.

İsrail siyasetinde tansiyonu yükselten gelişme, anketlerde geride seyreden Netanyahu'nun seçim kampanyasının son günlerinde İran tehdidini öne çıkaran açıklamalar yaptığı bir dönemde yaşandı. New York Times'a göre Netanyahu, ülkesini bir savaş tehdidiyle karş karşıya getirerek seçim sonuçlarını etkilemeye çalışıyor.

Ancak Netanyahu'nun planı, İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir'in itirazlarıyla karşılaştı. Zamir'in, seçimler öncesinde İran'a yönelik bir saldırının askerî açıdan acil bir zorunluluk taşımadığı görüşünü dile getirdiği belirtildi.

NETANYAHU'DAN İRAN'A KARŞI YENİ HAMLE İDDİASI

New York Times'ın haberine göre Netanyahu, İran'a yönelik yeni bir hava saldırısı düzenlenmesi için haftalar boyunca girişimlerde bulundu. Ancak Genelkurmay Başkanı Zamir, saldırının zamanlamasına ve doğurabileceği sonuçlara itiraz etti.

Haberde aktarılan bilgilere göre Zamir, İran'a karşı harekete geçilmesine ilke olarak karşı çıkmadı. Ancak seçimlerden hemen önce böyle bir adım atılmasının siyasi ve askerî açıdan ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti.

Zamir ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Omer Tischler'in, operasyonun neden tam da seçim öncesinde gerçekleştirilmesi gerektiğinin kamuoyuna açıklanmasının güç olacağını değerlendirdiği belirtildi.

İsrail işgal güçleri ise yaptığı açıklamada operasyonel kararların güvenlik gerekçelerine ve işgal güçlerinin ulusal bir kurum olarak sorumluluğuna dayandığını öne sürdü.