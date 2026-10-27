ABD basını yazdı: İsrail kazan gibi kaynıyor! Netanyahu'dan seçim öncesi son provokasyon
İsrail'de kritik seçim öncesi İran gerilimi tırmandı. New York Times'ın haberine göre Başbakan Binyamin Netanyahu, haftalar boyunca İran'a yeni bir hava saldırısı düzenlenmesi için girişimlerde bulundu ancak Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in itirazlarıyla karşılaştı. Zamir, böyle bir adımın İran'ı İsrail'e saldırmaya sevk edebileceği uyarısında bulundu. Muhalefet, Netanyahu'yu seçimleri kaybetme korkusuyla ülkeyi yeni bir savaşa sürüklemeye çalışmakla suçladı.
İsrail'de bugün gerçekleşen kritik seçimler öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu ile ordu yönetimi arasında İran'a yönelik olası saldırı nedeniyle gerilim yaşandığı iddia edildi. ABD merkezli New York Times'ın üst düzey İsrailli savunma yetkilileri ve konu hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırdığı habere göre Netanyahu, haftalar boyunca İran'a yeni bir hava saldırısı düzenlenmesi için girişimlerde bulundu.
Ancak Netanyahu'nun planı, İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir'in itirazlarıyla karşılaştı. Zamir'in, seçimler öncesinde İran'a yönelik bir saldırının askerî açıdan acil bir zorunluluk taşımadığı görüşünü dile getirdiği belirtildi.
İsrail siyasetinde tansiyonu yükselten gelişme, anketlerde geride seyreden Netanyahu'nun seçim kampanyasının son günlerinde İran tehdidini öne çıkaran açıklamalar yaptığı bir dönemde yaşandı. New York Times'a göre Netanyahu, ülkesini bir savaş tehdidiyle karş karşıya getirerek seçim sonuçlarını etkilemeye çalışıyor.
NETANYAHU'DAN İRAN'A KARŞI YENİ HAMLE İDDİASI
New York Times'ın haberine göre Netanyahu, İran'a yönelik yeni bir hava saldırısı düzenlenmesi için haftalar boyunca girişimlerde bulundu. Ancak Genelkurmay Başkanı Zamir, saldırının zamanlamasına ve doğurabileceği sonuçlara itiraz etti.
Haberde aktarılan bilgilere göre Zamir, İran'a karşı harekete geçilmesine ilke olarak karşı çıkmadı. Ancak seçimlerden hemen önce böyle bir adım atılmasının siyasi ve askerî açıdan ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti.
Zamir ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Omer Tischler'in, operasyonun neden tam da seçim öncesinde gerçekleştirilmesi gerektiğinin kamuoyuna açıklanmasının güç olacağını değerlendirdiği belirtildi.
İsrail işgal güçleri ise yaptığı açıklamada operasyonel kararların güvenlik gerekçelerine ve işgal güçlerinin ulusal bir kurum olarak sorumluluğuna dayandığını öne sürdü.
GENELKURMAY BAŞKANI'YLA KARŞI KARŞIYA
Haberdeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri, Netanyahu'nun son günlerde açık bir hava saldırısından farklı, niteliği açıklanmayan başka bir eylem için de baskı yaptığı iddiası oldu.
New York Times'a konuşan kaynaklara göre Zamir, böyle bir adımın yanlış hesaplamaya yol açabileceğini ve İran'ı İsrail'e saldırmaya sevk edebileceğini düşündü.
İsrailli askerî yetkililerin itirazları, olası bir saldırının yalnızca İran'la sınırlı kalmayabileceği ve yeni bir bölgesel çatışma sürecini tetikleyebileceği endişesini gündeme taşıdı.
SEÇİMLERİ KAYBETME KORKUSUYLA SAVAŞI KÖRÜKLÜYOR: "OYLAR ERTELENSİN, SEÇİMLER AKSASIN"
İsrail'de tartışmaların odağında, İran'la yeni bir çatışmanın seçim sürecini etkileyip etkilemeyeceği sorusu bulunuyor.
New York Times'ın haberine göre Netanyahu'nun İran'a yönelik bir saldırı için neden özellikle seçim öncesinde baskı yaptığı netlik kazanmadı. Ancak savaşın yeniden başlaması, seçimleri aksatabilecek, hatta oylamanın ertelenmesine yol açabilecek sonuçlar doğurabilirdi.
KAYBETSE BİLE SAVAŞLA İKTİDARDA KALMA ÇABASI
Üstelik olası bir saldırının seçim sonrasında da siyasi sonuçları olabileceği değerlendiriliyor. Haberde görüşlerine yer verilen kaynaklara göre Netanyahu'nun rakiplerinin seçimleri kazanması hâlinde yeni hükümet kurma girişimleri, savaşın yeniden başlaması nedeniyle sekteye uğrayabilir. Çatışmaların alevlenmesi, Netanyahu'yu da kapsayan bir ulusal birlik hükümeti kurulması yönündeki baskıları artırabilir.
Netanyahu'nun rakiplerinden Avigdor Liberman ise Başbakanı çok daha sert sözlerle hedef aldı. Eski savunma ve dışişleri bakanı Liberman, seçimlerin arifesinde ülkeyi yeni bir savaşa sürükleme girişiminin, askerlerin hayatını tehlikeye atmak anlamına geldiğini savundu.
Liberman, başsavcıdan Netanyahu'nun olası eylemlerinin vatana ihanet kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin soruşturulmasını istedi.