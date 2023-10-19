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Haberler Galeri Katil İsrail’in yalanı elinde patladı! Hastaneye yapılan saldırıyı örtbas etmeye çalıştılar | Yayınladıkları ses kaydı sahte çıktı

Katil İsrail’in yalanı elinde patladı! Hastaneye yapılan saldırıyı örtbas etmeye çalıştılar | Yayınladıkları ses kaydı sahte çıktı

Katil İsrail'in Gazze'de yaşayanları yok etmeye yönelik başlattığı katliam akılalmaz boyutlara ulaştı. İsrail, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen 17 Ekim'deki Gazze hastane saldırısını üzerinden atmaya çalıştı. İşgalci İsrail, sahte ses kayıtları ve eksik görüntülerle dünya kamuoyunu yanıltmaya çalışırken, videonun "deepfake" seslendirme ile hazırlandığı anlaşıldı.

Giriş Tarihi: 19.10.2023 13:29 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 13:29
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Katil İsrail’in yalanı elinde patladı! Hastaneye yapılan saldırıyı örtbas etmeye çalıştılar | Yayınladıkları ses kaydı sahte çıktı

Katil İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin bombalayarak yüzlerce masum insanı katleden İsrail, gelen tepkiler üzerine sahte belge ve ses kayıtlarıyla soykırımın sorumluluğundan kurtulmaya çalıştı.

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Katil İsrail’in yalanı elinde patladı! Hastaneye yapılan saldırıyı örtbas etmeye çalıştılar | Yayınladıkları ses kaydı sahte çıktı

Hastanenin Filistinli İslami Cihad grubunun fırlattığı roketle vurulduğu yönündeki iddiası için öne sürdüğü "kanıtlar" çelişti. İsrail ordusu, iki Hamas üyesi arasında geçtiğini iddia ettiği görüşmelerin "telefon tapelerini" sosyal medyadaki X hesabından yayımladı.

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Katil İsrail’in yalanı elinde patladı! Hastaneye yapılan saldırıyı örtbas etmeye çalıştılar | Yayınladıkları ses kaydı sahte çıktı

SÖZDE HAMAS MENSUPLARINI KONUŞTURDULAR

Paylaşımda, İsrail ordusunun saldırıyı düzenlemekle suçladığı İslami Cihad mensuplarının konuşmaları değil Hamas mensupları olduğu iddia edilen iki kişinin diyaloğu yer alıyor. Konuşmalarda bir "Hamaslı" diğer "Hamaslı"ya, "…Bu roketlerin İslami Cihad grubuna ait olduğu söyleniyor" diyor. Devamındaki diyalogda aynı kişi sürekli "söyleniyor" şeklinde konuşmayı sürdürüyor.

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Katil İsrail’in yalanı elinde patladı! Hastaneye yapılan saldırıyı örtbas etmeye çalıştılar | Yayınladıkları ses kaydı sahte çıktı

Kendi aralarında Arapça konuşan iki kişinin, kendi bölgelerinde faaliyet gösteren roketatarların yerini bilmiyormuş gibi davrandığı görüldü. Ses kaydı daha sonra İsrail'in resmi devlet sayfası da "Hamaslı teröristler kendi sesleriyle: Hamas görevlilerinin 17 Ekim 2023'te El Ahli Baptist Hastanesi'ne başarısız İslami Cihat roketi fırlatmasını tartışırken yaptıkları konuşmayı dinleyin." notuyla paylaşıldı.

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Katil İsrail’in yalanı elinde patladı! Hastaneye yapılan saldırıyı örtbas etmeye çalıştılar | Yayınladıkları ses kaydı sahte çıktı

Ne var ki kamuoyunu yanıltmaya çalışan İsrail'in ses kaydını "deepfake" seslendirme ile hazırlandığı anlaşıldı. İsrail'in yalanlarına tepki gösteren ABD'li yayıncı Jackson Hinkle, resmi hesabında "İsrail Hamas'ın hastaneyi vurduğuna dair video deliline sahip olduklarını iddia etti, ardından hiçbir şey göstermediği için 26 dakika sonra onu sildiler. Şimdi, dünyadaki en gelişmiş istihbarat operasyonu rastgele ses klipleri yayınladı ve bunun delil olduğuna inanmanızı mı istiyor?" ifadelerini kullandı.