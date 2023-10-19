Katil İsrail’in yalanı elinde patladı! Hastaneye yapılan saldırıyı örtbas etmeye çalıştılar | Yayınladıkları ses kaydı sahte çıktı

Ne var ki kamuoyunu yanıltmaya çalışan İsrail'in ses kaydını "deepfake" seslendirme ile hazırlandığı anlaşıldı. İsrail'in yalanlarına tepki gösteren ABD'li yayıncı Jackson Hinkle, resmi hesabında "İsrail Hamas'ın hastaneyi vurduğuna dair video deliline sahip olduklarını iddia etti, ardından hiçbir şey göstermediği için 26 dakika sonra onu sildiler. Şimdi, dünyadaki en gelişmiş istihbarat operasyonu rastgele ses klipleri yayınladı ve bunun delil olduğuna inanmanızı mı istiyor?" ifadelerini kullandı.