19 Ekim 2023, Perşembe
Katil İsrail’in yalanı elinde patladı! Hastaneye yapılan saldırıyı örtbas etmeye çalıştılar | Yayınladıkları ses kaydı sahte çıktı
Katil İsrail'in Gazze'de yaşayanları yok etmeye yönelik başlattığı katliam akılalmaz boyutlara ulaştı. İsrail, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen 17 Ekim'deki Gazze hastane saldırısını üzerinden atmaya çalıştı. İşgalci İsrail, sahte ses kayıtları ve eksik görüntülerle dünya kamuoyunu yanıltmaya çalışırken, videonun "deepfake" seslendirme ile hazırlandığı anlaşıldı.
Giriş Tarihi: 19.10.2023 13:29 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 13:29
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