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NASA paylaştı! İşte ilk ses kaydı

NASA'nın Mars'a gönderdiği uzay aracı Perseverance, yüzeydeki çalışmalarını sürdürüyor. Perseverance, Mars'ta ilk sürüşünü gerçekleştirmesi ardından toplam 70 metrelik sürüş mesafesine ulaştı. Öte yandan Perseverance uzay aracı Mars üzerinden lazer darbelerinin ilk ses kayıtlarını kayda aldı. NASA farklı yükseklikle 30 vuruş sesinin yer aldığı ses kaydını paylaştı.

Giriş Tarihi: 11.03.2021 11:58
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NASA paylaştı! İşte ilk ses kaydı

Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurum Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Perseverance uzay aracı Mars üzerinden lazer darbelerinin ilk ses kayıtlarını kayda aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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NASA paylaştı! İşte ilk ses kaydı

Aracın kayda aldığı ses ilk kez paylaşıldı. Ses kaydında bazılarının diğerlerinden biraz daha yüksek olduğu 30 vuruş sesinin yer aldığı belirtildi.

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NASA paylaştı! İşte ilk ses kaydı

Ritmik vuruş sesleri aracın SuperCam cihazındaki mikrofon tarafından duyulmasının ardından kayda alındı. Seslerin farklı yoğunlukta olduğu ve aracın etrafındaki kayaların yapısını anlamada ekibe yardımcı olabileceği ifade edildi.

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NASA paylaştı! İşte ilk ses kaydı

"MARS'TAKİ LAZER DARBELERİNİN İLK SES KAYITLARINI DİNLİYORSUNUZ"

NASA Perseverance uzay aracına ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Mars'taki lazer darbelerinin ilk ses kayıtlarını dinliyorsunuz.

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NASA paylaştı! İşte ilk ses kaydı

SuperCam cihazımdaki mikrofon tarafından duyulan bu ritmik vuruş sesleri, ekibimin etrafımdaki kayaların yapısını anlamasına yardımcı olabilecek farklı yoğunluklara sahip" ifadelerine yer verildi.

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