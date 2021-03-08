Myanmar kan gölüne döndü! İki Müslüman vekil işkenceyle öldürüldü

Myanmar'da ordunun kanlı baskısı devam ederken, 6 Şubat'tan beri halk sokaklarda eylemlerine devam ediyor. Askeri darbeyle iktidardan devrilen Ulusal Demokrasi Birliği partisinin 2 Müslüman üyesi Khin Maung Latt ve Shein Win'in askerlerin işkencesine uğrayarak öldürüldüğü öne sürüldü.