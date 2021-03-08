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08 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Myanmar kan gölüne döndü! İki Müslüman vekil işkenceyle öldürüldü Myanmar kan gölüne döndü! İki Müslüman vekil işkenceyle öldürüldü
Myanmar'da ordunun kanlı baskısı devam ederken, 6 Şubat'tan beri halk sokaklarda eylemlerine devam ediyor. Askeri darbeyle iktidardan devrilen Ulusal Demokrasi Birliği partisinin 2 Müslüman üyesi Khin Maung Latt ve Shein Win'in askerlerin işkencesine uğrayarak öldürüldüğü öne sürüldü.
Giriş Tarihi: 08.03.2021 11:35 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 11:35
Güvenlik güçlerinin geçen hafta gözaltına aldığı NLD üyeleri Khin Maung Latt ve Shein Win'in aileleri yaptıkları açıklamada, Latt ve Win'in dün sabah hayatını kaybettikleri bilgisini aldıklarını söyledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR VÜCUDUNDAKİ YARALAR İŞKENCE İDDİALARINI GÜÇLENDİRİYOR
Aile yakınlarından biri, Win'in gözaltı boyunca işkenceye maruz bırakıldığını öne sürerek, "Cansız bedenini kanlara bürünmüş halde gördük. Yetkililer ölümüne dair bize bilgi vermedi, fakat vücudundaki yaralar, işkenceye maruz kaldığını gösteriyor" dedi.
NLD'nin Müslüman milletvekillerinden Sithu Maung da arkadaşı Latt'ın işkence edilerek öldürüldüğünü iddia etti.
"ÖLÜMÜNÜN SEBEBİ İŞKENCEDEN BAŞKASI OLAMAZ"
Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Maung, "Khin sağlıklı ve güçlü biriydi. Ölümünün sebebi işkenceden başkası olamaz" ifadelerini kullandı.
MYANMAR'DA ASKERİ DARBE
Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.