Mozambik’te tekne faciası! Cesetler kıyıya vurdu

ÖLENLERİN ARASINDA BEBEK VE ÇOCUKLAR VAR

Nampula Dışişleri Bakanı Jaime Neto, feribottaki kişilerin kolera salgınından kaçmaya çalıştıklarını anlattı. Neto ayrıca, ölenler arasında çocukların da olduğu bilgisini de paylaştı.