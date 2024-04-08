Mozambik’te tekne faciası! Cesetler kıyıya vurdu
Mozambik, güne tekne faciasıyla uyandı. Kolera salgınından kaçan 130 kişiyi taşıyan tekne, Nampula kıyısında battı. İlk belirlemelere göre 94 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise sağ kurtulduğu açıklandı. Facianın boyutu yürekleri dağladı.
Giriş Tarihi: 08.04.2024
10:47 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
10:47
Afrika ülkesi Mozambik, güne faciayla uyandı. Kolera salgınından kaçmaya çalışan 130 kişiyi taşıyan tekne, alabora olup battı.
Faciada ilk belirlemelere göre 5 kişi kurtulurken can kaybı her geçen dakika arttı. Yetkililer ilk belirlemelere göre 94 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
ONLARCA CESET KIYIYA VURDU
Sosyal medyada yayınlanan görüntüler ise facianın boyutunu kanıtladı. Feribotun batması sonucu ölen onlarca kişinin cesedinin Nampula kıyısına vurduğu ortaya çıktı.
ÖLENLERİN ARASINDA BEBEK VE ÇOCUKLAR VAR
Nampula Dışişleri Bakanı Jaime Neto, feribottaki kişilerin kolera salgınından kaçmaya çalıştıklarını anlattı. Neto ayrıca, ölenler arasında çocukların da olduğu bilgisini de paylaştı.
FERİBOT TAŞIMA KAPASİTESİNİ AŞTI İDDİASI
Yerel medyaya göre feribot, Lunga'dan Mozambik'in Nampula kıyısına doğru yol alıyordu. Ancak feribot, varış noktasına ulaşmadan battı. Bakan Neto, "Feribotun taşıma kapasitesinin üzerinde yolcu olduğu için battığını" vurguladı.