Katil İsrail'in Siyonist planı tutmadı! Hamas lideri Haniyye'nin "ateşkes" açıklaması kaos stratejisini baltaladı

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun katliamları devam ettirmeye yönelik politikasının açıkça yanlış olduğunu bir kez daha vurgularken İsrail'e her tür desteği veren Almanya ise İran ile olası bir çatışmaya karşı olduğunu açıkladı.