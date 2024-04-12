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Katil İsrail'in Siyonist planı tutmadı! Hamas lideri Haniyye'nin "ateşkes" açıklaması kaos stratejisini baltaladı
Bayramda da kan kusmaya devam eden katil İsrail'in kaosu büyütme planı yandaşı ABD'den de destek görmedi. Hamas lideri Haniyye'nin ailesine saldırarak 3 çocuğu ve 2 torununu öldüren İsrail'in planı tutmadı. Haniyye'nin "Ateşkes müzakereleri sürecek" açıklaması Siyonist plana darbe indirdi.
Giriş Tarihi: 12.04.2024 08:51Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 08:51