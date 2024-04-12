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Haberler Galeri Katil İsrail'in Siyonist planı tutmadı! Hamas lideri Haniyye'nin "ateşkes" açıklaması kaos stratejisini baltaladı

Katil İsrail'in Siyonist planı tutmadı! Hamas lideri Haniyye'nin "ateşkes" açıklaması kaos stratejisini baltaladı

Bayramda da kan kusmaya devam eden katil İsrail'in kaosu büyütme planı yandaşı ABD'den de destek görmedi. Hamas lideri Haniyye'nin ailesine saldırarak 3 çocuğu ve 2 torununu öldüren İsrail'in planı tutmadı. Haniyye'nin "Ateşkes müzakereleri sürecek" açıklaması Siyonist plana darbe indirdi.

Giriş Tarihi: 12.04.2024 08:51 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 08:51
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Katil İsrail’in Siyonist planı tutmadı! Hamas lideri Haniyye’nin ateşkes açıklaması kaos stratejisini baltaladı

Soykırımcı İsrail rejimi Gazze'de maruz kaldığı askeri ve siyasi yenilgiyi bertaraf etmek için suikast ve katliam stratejisiyle kaosu bölge ülkelerine yayarak çıkış arıyor.

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Katil İsrail’in Siyonist planı tutmadı! Hamas lideri Haniyye’nin ateşkes açıklaması kaos stratejisini baltaladı

Böylece ABD başta olmak üzere Batılı suç ortaklarının desteğini yeniden elde etmeyi planlıyor. Fakat çırpındıkça batıyor.

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Katil İsrail’in Siyonist planı tutmadı! Hamas lideri Haniyye’nin ateşkes açıklaması kaos stratejisini baltaladı

Refah'a kara operasyonuna karşı çıkan ve İsrail'i Hamas ile ateşkese zorlayan Washington ile Tel Aviv arasındaki uçurum giderek derinleşirken üç oğlu ve üç torunu katledilen Hamas lideri İsmail Haniye, ateşkes müzakerelerinin devam edeceğini söyleyerek Siyonist İsrail'in kaotik planlarına ağır darbe indirdi.

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Katil İsrail’in Siyonist planı tutmadı! Hamas lideri Haniyye’nin ateşkes açıklaması kaos stratejisini baltaladı

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun katliamları devam ettirmeye yönelik politikasının açıkça yanlış olduğunu bir kez daha vurgularken İsrail'e her tür desteği veren Almanya ise İran ile olası bir çatışmaya karşı olduğunu açıkladı.

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Katil İsrail’in Siyonist planı tutmadı! Hamas lideri Haniyye’nin ateşkes açıklaması kaos stratejisini baltaladı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin önceki gün üç oğlunun öldürülmesinin hareketin ateşkes müzakerelerindeki taleplerini etkilemeyeceği yönündeki açıklaması, İsrail üzerindeki baskıyı daha da artırdı.