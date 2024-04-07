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Haberler Galeri ABD'li isimden milli muharip uçağı KAAN'a methiyeler: "Türkiye'nin yerli savaş uçağı bir silahtan daha fazlası"

ABD'li isimden milli muharip uçağı KAAN'a methiyeler: "Türkiye'nin yerli savaş uçağı bir silahtan daha fazlası"

Milli muharip uçağı KAAN'ın 21 Şubat'ta başarıyla gerçekleştirdiği ilk uçuşun ardından dünya basınında Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlara olan ilgi ve övgü devam ediyor. Son olarak jet motoru teknisyeni olarak orduda görev yapan ABD'li eski asker Chrıs Cappy, sosyal medya hesabından Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı olan KAAN'la ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Türkiye'nin yerli savaş uçağı bir silahtan daha fazlasıdır" başlığını kullanan Cappy, "Çoğu zaman bir ülkenin yeni nesi uçağının sadece bir programdan daha fazlası olduğunu düşünüyorum. Ulusal gururun sembolü, özerkliğin sembolü, diplomatik bir araç ve hatta savaşa karşı caydırıcıdır" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.04.2024 22:39 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 22:41
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ABD’li isim Milli muharip uçağı KAAN’a methiyeler dizdi:  Türkiye’nin yerli savaş uçağı bir silahtan daha fazlasıdır

Milli muharip uçak KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen savaş uçağı, 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştı. KAAN'ın ilk uçuşu dünya basınında geniş yer buldu.

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ABD’li isim Milli muharip uçağı KAAN’a methiyeler dizdi:  Türkiye’nin yerli savaş uçağı bir silahtan daha fazlasıdır

Milli muharip uçağı KAAN'ın 21 Şubat'ta başarıyla gerçekleştirdiği ilk uçuşun ardından dünya basınında Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlara olan ilgi ve övgü devam ediyor.

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ABD’li isim Milli muharip uçağı KAAN’a methiyeler dizdi:  Türkiye’nin yerli savaş uçağı bir silahtan daha fazlasıdır

"TÜRKİYE'NİN YERLİ SAVAŞ UÇAĞI BİR SİLAHTAN DAHA FAZLASIDIR"

Son olarak jet motoru teknisyeni olarak orduda görev yapan ABD'li eski asker Chrıs Cappy, sosyal medya hesabından Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı olan KAAN'la ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Türkiye'nin yerli savaş uçağı bir silahtan daha fazlasıdır" başlığını kullandı.

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ABD’li isim Milli muharip uçağı KAAN’a methiyeler dizdi:  Türkiye’nin yerli savaş uçağı bir silahtan daha fazlasıdır

Cappy, "Çoğu zaman bir ülkenin yeni nesi uçağının sadece bir programdan daha fazlası olduğunu düşünüyorum. Ulusal gururun sembolü, özerkliğin sembolü, diplomatik bir araç ve hatta savaşa karşı caydırıcıdır" ifadelerini kullandı.

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ABD’li isim Milli muharip uçağı KAAN’a methiyeler dizdi:  Türkiye’nin yerli savaş uçağı bir silahtan daha fazlasıdır

"KAAN ARTIK KORODAN ÇIKIP AYAĞA KALKMAK ZORUNDA KALDI"
Ülkelere uygulanan silah ambargolarının onları kendi kendilerine yetmeye teşvik edeceğini buna ABD'nin F-35 savaş uçağı satmadığı için Türkiye'nin kendi savaş uçağını yaptığını örnek olarak gösteren Cappy, "F-35 konusunda ABD ile Türkiye arasında yaşanan ve böylece F-35'in tamamlayıcısı olacak yeni uçağın vizyonunun tamamen değişmesi gerekti. Bu her şeyi alt üst etti. KAAN artık korodan çıkıp ayağa kalkmak zorunda kaldı. Baskı yok" dedi.