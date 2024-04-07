ABD'li isimden milli muharip uçağı KAAN'a methiyeler: "Türkiye'nin yerli savaş uçağı bir silahtan daha fazlası"

Milli muharip uçağı KAAN'ın 21 Şubat'ta başarıyla gerçekleştirdiği ilk uçuşun ardından dünya basınında Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlara olan ilgi ve övgü devam ediyor. Son olarak jet motoru teknisyeni olarak orduda görev yapan ABD'li eski asker Chrıs Cappy, sosyal medya hesabından Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı olan KAAN'la ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Türkiye'nin yerli savaş uçağı bir silahtan daha fazlasıdır" başlığını kullanan Cappy, "Çoğu zaman bir ülkenin yeni nesi uçağının sadece bir programdan daha fazlası olduğunu düşünüyorum. Ulusal gururun sembolü, özerkliğin sembolü, diplomatik bir araç ve hatta savaşa karşı caydırıcıdır" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...