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Mossad Tahran’a mı sızdı? Haniye suikastı nasıl gerçekleşti? | Uzman isimler A Haber’de alternatif senaryoları değerlendirdi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikaste uğrayarak şehit edildi. Haniye'ye düzenlenen suikast ile ilgili İran'ın güvenlik zafiyetleri dünyada büyük tartışma konusu oldu. Peki Haniye suikastı nasıl aydınlatılacak? Mossad Tahran'a mı sızdı? Haniye suikastı nasıl gerçekleşti? Uzman isimler A Haber'de alternatif senaryoları değerlendirdi. İşte detaylar...

Giriş: 05.08.2024 00:21 Güncelleme: 05.08.2024 00:56
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Mossad Tahran’a nasıl sızdı? Haniye suikastı nasıl gerçekleşti? | Uzman isimler A Haber’de açıkladı

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit oldu. 31 Temmuz'da Tahran'da İsmail Haniye'ye yapılan suikast ise savaşın bölgeye yayılması için yapılan en kritik hamleydi. Haniye'ye yönelik düzenlenen suikast İran açısından da kafalarda birçok soru işareti bıraktı.

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Mossad Tahran’a nasıl sızdı? Haniye suikastı nasıl gerçekleşti? | Uzman isimler A Haber’de açıkladı

ALÇAK SUİKASTLA ŞEHİT DÜŞTÜ
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için başkent Tahran'a giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, kaldığı konutuna düzenlenen alçak suikast sonucu şehit oldu. Saldırının ardından Türkiye'den peş peşe sert tepkiler gelirken, İran ve Hamas'ın saldırıya nasıl cevap vereceği ve Batı'nın dünyayı sarsan olayla ilgili neden bir açıklama yapmadığı merak konusu oldu.

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Mossad Tahran’a nasıl sızdı? Haniye suikastı nasıl gerçekleşti? | Uzman isimler A Haber’de açıkladı

Peki Haniye suikastı nasıl aydınlatılacak? Mossad Tahran'a mı sızdı? Haniye suikastı nasıl gerçekleşti? Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Emekli Binbaşı İlker Güçlü A Haber'de alternatif senaryolarını değerlendirdi.

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Mossad Tahran’a nasıl sızdı? Haniye suikastı nasıl gerçekleşti? | Uzman isimler A Haber’de açıkladı

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek: MİT'in 2021 yılında başlattığı MOSSAD serileri hala günümüze kadar devam ediyor. Temel amaç MİT birçok gizli servisin faaliyetlerini görür. Görse de müdahale etmez. Ama hep burada söyledik. Tam suikasta evrilme sürecine başladığında hem İran'a hem Rusya yönelik. Özellikle İsrail'e yapılan operasyonlardaki hedef şahısları burada yayınlamıştık.

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Mossad Tahran’a nasıl sızdı? Haniye suikastı nasıl gerçekleşti? | Uzman isimler A Haber’de açıkladı

Hamas'ın bütün dernekleri, siyasi şefleri, sorumluları, gelen giden iş adamları, öğrenciler, burada Türkiye'ye yakın bir Hamas'a yakın bir öğrencinin bile üniversitede aldığı notuna kadar takip eden bir süreç vardı. Ama tam suikasta yönelik bir süreç başlayınca MİT teşkilatı bu MOSSAD hücrelerine operasyon yaptı. Türkiye'nin her yerinde, Konya, İstanbul birçok farklı yerde hepsinin ortak özelliği işte olası bu tür suikastlerin olabileceği için önceden bir önleme istihbaratı diyoruz.