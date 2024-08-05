Mossad Tahran’a mı sızdı? Haniye suikastı nasıl gerçekleşti? | Uzman isimler A Haber’de alternatif senaryoları değerlendirdi

Hamas'ın bütün dernekleri, siyasi şefleri, sorumluları, gelen giden iş adamları, öğrenciler, burada Türkiye'ye yakın bir Hamas'a yakın bir öğrencinin bile üniversitede aldığı notuna kadar takip eden bir süreç vardı. Ama tam suikasta yönelik bir süreç başlayınca MİT teşkilatı bu MOSSAD hücrelerine operasyon yaptı. Türkiye'nin her yerinde, Konya, İstanbul birçok farklı yerde hepsinin ortak özelliği işte olası bu tür suikastlerin olabileceği için önceden bir önleme istihbaratı diyoruz.