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Katil Netanyahu’dan İran’a net uyarı: Saldırılara karşılık vereceğiz! Bedelini ağır ödeteceğiz

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da İsrail tarafından şehit edilmesinin ardından bölgede tansiyon yükseldi. Tahran-Tel Aviv hattında gerilim yükselirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Bize karşı hangi cepheden olursa olsun herhangi bir saldırı eylemine karşılık vereceğiz ve bunun bedelini ağır bir şekilde ödeteceğiz." ifadeleri ile İran'ı uyardı.

Giriş: 04.08.2024 20:51 Güncelleme: 04.08.2024 21:09
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Katil Netanyahu’dan İran’a net mesaj: Saldırılara karşılık vereceğiz

Geçtiğimiz günlerde İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni için başkent Tahran'a giden Hamas lideri İsmail Haniye, sabaha karşı yerel saatle 02.00'de kaldığı misafirhaneye düzenlenen saldırıyla şehit oldu.

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Katil Netanyahu’dan İran’a net mesaj: Saldırılara karşılık vereceğiz

Bölgede gerilim yükselirken The Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, İran'ı İsrail'e saldırmaması konusunda uyararak her türlü saldırıya karşılık verileceğini duyurdu.

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Katil Netanyahu’dan İran’a net mesaj: Saldırılara karşılık vereceğiz

"BEDELİNİ AĞIR BİR ŞEKİLDE ÖDETECEĞİZ"
Katil Netanyahu, "Bize karşı hangi cepheden olursa olsun herhangi bir saldırı eylemine karşılık vereceğiz ve bunun bedelini ağır bir şekilde ödeteceğiz." ifadelerini kullandı.

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Katil Netanyahu’dan İran’a net mesaj: Saldırılara karşılık vereceğiz

ESİR TAKASI İDDİALARINI REDDETTİ
Katil Netanyahu, Hamas ile arabulucular aracılığıyla yapılan esir takası ve ateşkes müzakerelerini baltalamak için yeni talepler öne sürdüğüne ilişkin iddiaları da reddetti. İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanan Netanyahu, "Taslağa tek bir talep bile eklemedik. Düzinelerce değişikliğin getirilmesini talep eden Hamas'tı." dedi.

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Katil Netanyahu’dan İran’a net mesaj: Saldırılara karşılık vereceğiz

ÖN ŞARTLAR
Netanyahu daha önce, İsrail'in Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphia Koridoru isimli bölgeyi kontrol edeceği, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin kuzeye dönerken denetleneceği gibi maddeleri yeni ön şartlar olarak açıklamıştı. Basına yansıyan haberlere göre ise İsrail'in anlaşmaya getirdiği yeni şartlar arasında, esir takası mutabakatı sırasında İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde kalmaya devam etmesi yer alıyor.