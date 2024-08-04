Katil Netanyahu’dan İran’a net uyarı: Saldırılara karşılık vereceğiz! Bedelini ağır ödeteceğiz

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da İsrail tarafından şehit edilmesinin ardından bölgede tansiyon yükseldi. Tahran-Tel Aviv hattında gerilim yükselirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Bize karşı hangi cepheden olursa olsun herhangi bir saldırı eylemine karşılık vereceğiz ve bunun bedelini ağır bir şekilde ödeteceğiz." ifadeleri ile İran'ı uyardı.