Morg canavarının iğrençlikleri tüyler ürpertiyor! Yeni ayrıntılar kan dondurdu…. Kurbanların içinde Türk de var…

David Fuller adlı adam, 1987'de 25 yaşındaki Wendy Knell ve 20 yaşındaki Caroline Pierce'a tecavüz edip boğarak katletti. Knell'in cesedi yaşadığı evde yatağının üzerinde bulunurken Pierce'ın cansız bedeni ise evinden 61 kilometre mesafe üzerinde yalnızca bir çorapla beraber bulundu. Polis bu cinayetleri delil yetersizliği sebebiyle rafa kaldırdı. Fakat peşinden gelen yıllarda bu 2 cinayetin korkunç bir olayın başlangıcı olduğu gün yüzüne çıktı.