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Morg canavarının iğrençlikleri tüyler ürpertiyor! Yeni ayrıntılar kan dondurdu…. Kurbanların içinde Türk de var…

Dünyanın gündemine oturan Morg canavarı davasından tüyler ürperten ayrıntılar gelmeye devam ediyor. İngiltere'yi yıkıp geçen olay 2 genç kadının kan donduran bir şekilde katledildikten sonra tecavüze uğramış halde bulunmasıyla gün yüzüne çıkmıştı. 2 kadının ölümüyle başlayan David Fuller'in 100'ün cesedi tecavüz ettiği gün yüzüne çıkmıştı. Fuller davasında dehşet veren bir ayrıntı daha ortaya çıktı...

Giriş Tarihi: 09.12.2022 11:24 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 11:24
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Morg canavarının iğrençlikleri tüyler ürpertiyor! Yeni ayrıntılar kan dondurdu…. Kurbanların içinde Türk de var…

David Fuller adlı adam, 1987'de 25 yaşındaki Wendy Knell ve 20 yaşındaki Caroline Pierce'a tecavüz edip boğarak katletti. Knell'in cesedi yaşadığı evde yatağının üzerinde bulunurken Pierce'ın cansız bedeni ise evinden 61 kilometre mesafe üzerinde yalnızca bir çorapla beraber bulundu. Polis bu cinayetleri delil yetersizliği sebebiyle rafa kaldırdı. Fakat peşinden gelen yıllarda bu 2 cinayetin korkunç bir olayın başlangıcı olduğu gün yüzüne çıktı.

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Morg canavarının iğrençlikleri tüyler ürpertiyor! Yeni ayrıntılar kan dondurdu…. Kurbanların içinde Türk de var…

VAHŞET TEKRAR ORTAYA ÇIKTI

Bu iki cinayeti işledikten sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam eden Fuller'in içindeki vahşet çalışmaya başladığı bir hastanede tekrar ortaya çıktı.

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Morg canavarının iğrençlikleri tüyler ürpertiyor! Yeni ayrıntılar kan dondurdu…. Kurbanların içinde Türk de var…

MORGDAKİ CESETLERİ TECAVÜZ ETTİ

Hastanenin morgunda görev alan adamın buradaki cesetlere cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

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Morg canavarının iğrençlikleri tüyler ürpertiyor! Yeni ayrıntılar kan dondurdu…. Kurbanların içinde Türk de var…

Yakalanmadıkça şiddetin dozunu artıran adamın tecavüz ettiği cesetler arasında 92 yaşındaki 2. Dünya Savaşı kahramanı dahil onlarca kişi bulunuyordu. Fuller'in işe girdikten sonra 2020 yılına kadar 101 cesedi istismar ettiği ortaya çıktı.

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Morg canavarının iğrençlikleri tüyler ürpertiyor! Yeni ayrıntılar kan dondurdu…. Kurbanların içinde Türk de var…

FULLER'IN TÜRK KURBANI: AZRA KEMAL

Fuller'ın kurbanlarından birisi de 24 yaşındaki Kıbrıs Türkü Azra Kemal'di. Karayolu köprüsünde iki taşıt yolu arasında 3 metrelik boşluğa düşerek hayatını kaybeden Azra'nın cansız bedeni, morgda da huzura kavuşamadı.