Dünyayı kandırmışlar! İlk corona virüs vakası...

Bilim insanları daha sonra bazı hastalarda belirti göstermeden gelişen ve tedavi ile aşılara cevap vermeyen bir zatürre görülmesi üzerine yeni türü "SARS-CoV-2" olarak tanımladı. Salgın ocak ayından bu yana Antarktika hariç tüm kıtalara yayıldı. 4.2 milyon kişiye bulaşan virüs, dünya genelinde 280 binden fazla kişiyi yaşamdan kopardı.