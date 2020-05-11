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Dünyayı kandırmışlar! İlk corona virüs vakası...

Son dakika haberine göre; Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İlk corona virüs vakasının görüldüğü tarihe ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı.

Giriş Tarihi: 11.05.2020 08:42 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 08:45
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Dünyayı kandırmışlar! İlk corona virüs vakası...

Wuhan Hastalık Kontrol Merkezi'nden bilim insanları, 6 Ekim 2019-21 Ocak 2020 arasında 640 grip benzeri hastalığı olan kişiden aldığı örneklerden 9'unda Covid-19 pozitif çıktığını açıkladı.

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Dünyayı kandırmışlar! İlk corona virüs vakası...

Ekim 2019'da Wuhan'da düzenlenen Dünya Askeri Oyunları'na katılan İtalyan ve Fransız sporcular, o dönem pek çok sporcunun hastalandığını söyledi. Eskrimci Tagliariol, 'O dönem hepimiz hasta olduk' dedi.

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Dünyayı kandırmışlar! İlk corona virüs vakası...

Çin, 31 Aralık 2019 günü Dünya Sağlık Örgütü'ne Hubey Eyaleti'nin merkezi Wuhan kentinde sebebi bilinmeyen bir virüsten kaynaklı zatürre vakalarının ortaya çıktığını bildirdi.

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Dünyayı kandırmışlar! İlk corona virüs vakası...

Dünya Sağlık Örgütü, 7 Ocak 2020'de yeni tip corona virüsün tespitiyle ilgili bir açıklama yaptı ve virüse "2019-nCoV" adını verdi. Örgütün, 11 Şubat'taki toplantısında ise virüsün ismi "Covid-19" olarak değiştirildi.

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Dünyayı kandırmışlar! İlk corona virüs vakası...

Bilim insanları daha sonra bazı hastalarda belirti göstermeden gelişen ve tedavi ile aşılara cevap vermeyen bir zatürre görülmesi üzerine yeni türü "SARS-CoV-2" olarak tanımladı. Salgın ocak ayından bu yana Antarktika hariç tüm kıtalara yayıldı. 4.2 milyon kişiye bulaşan virüs, dünya genelinde 280 binden fazla kişiyi yaşamdan kopardı.