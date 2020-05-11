Dünyayı kandırmışlar! İlk corona virüs vakası... Son dakika haberine göre; Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İlk corona virüs vakasının görüldüğü tarihe ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. Giriş Tarihi: 11.05.2020 08:42 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 08:45
Wuhan Hastalık Kontrol Merkezi'nden bilim insanları, 6 Ekim 2019-21 Ocak 2020 arasında 640 grip benzeri hastalığı olan kişiden aldığı örneklerden 9'unda Covid-19 pozitif çıktığını açıkladı.
Ekim 2019'da Wuhan'da düzenlenen Dünya Askeri Oyunları'na katılan İtalyan ve Fransız sporcular, o dönem pek çok sporcunun hastalandığını söyledi. Eskrimci Tagliariol, 'O dönem hepimiz hasta olduk' dedi.
Çin, 31 Aralık 2019 günü Dünya Sağlık Örgütü'ne Hubey Eyaleti'nin merkezi Wuhan kentinde sebebi bilinmeyen bir virüsten kaynaklı zatürre vakalarının ortaya çıktığını bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü, 7 Ocak 2020'de yeni tip corona virüsün tespitiyle ilgili bir açıklama yaptı ve virüse "2019-nCoV" adını verdi. Örgütün, 11 Şubat'taki toplantısında ise virüsün ismi "Covid-19" olarak değiştirildi.
Bilim insanları daha sonra bazı hastalarda belirti göstermeden gelişen ve tedavi ile aşılara cevap vermeyen bir zatürre görülmesi üzerine yeni türü "SARS-CoV-2" olarak tanımladı. Salgın ocak ayından bu yana Antarktika hariç tüm kıtalara yayıldı. 4.2 milyon kişiye bulaşan virüs, dünya genelinde 280 binden fazla kişiyi yaşamdan kopardı.