Misket bombaları çocukları vuruyor! Zarar görenlerin yarıya yakını çocuk

Uluslararası anlaşmalarla yasaklanan misket bombaları hakkında yapılan araştırma dikkat çekti. "Bomba içinde bomba" olarak bilinen misket bombası özellikle çocukları etkiliyor. 2020'de 107 kişinin ölümüne neden olan misket bombaları kaynaklı zayiatların görüldüğü ülkelerin başında Suriye, Afganistan, Kamboçya, Laos, Irak, Güney Sudan ve Yemen yer aldı.