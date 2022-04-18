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Misket bombaları çocukları vuruyor! Zarar görenlerin yarıya yakını çocuk

Uluslararası anlaşmalarla yasaklanan misket bombaları hakkında yapılan araştırma dikkat çekti. "Bomba içinde bomba" olarak bilinen misket bombası özellikle çocukları etkiliyor. 2020'de 107 kişinin ölümüne neden olan misket bombaları kaynaklı zayiatların görüldüğü ülkelerin başında Suriye, Afganistan, Kamboçya, Laos, Irak, Güney Sudan ve Yemen yer aldı.

Giriş Tarihi: 18.04.2022 11:43 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 11:57
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Misket bombaları çocukları vuruyor! Zarar görenlerin yarıya yakını çocuk

"Bomba içinde bomba" olarak bilinen, uluslararası anlaşmalarla yasaklanan misket bombaları özellikle çocukların yaşamını tehdit etmeyi sürdürüyor. İnfilak etmemiş misket bombalarından zarar görenlerin yarıya yakınının çocuk yaştakiler olduğu yayımlanan uluslararası raporlar tarafından tespit edildi.

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Misket bombaları çocukları vuruyor! Zarar görenlerin yarıya yakını çocuk

Savaş kalıntısı olarak da yıllarca tehdit olmayı sürdüren misket bombalarının kullanımı Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı ve uluslararası insan hakları ihlali olarak kabul ediliyor.

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Misket bombaları çocukları vuruyor! Zarar görenlerin yarıya yakını çocuk

Misket Bombaları Üzerine Sözleşme'ye taraf olan 110 ülke, 2008'de misket bombası kullanma, stoklama ve satmaya yasak getirirken sözleşmeye imza atan taraflar arasında ABD, Rusya, İsrail, Suriye, İran, Suudi Arabistan bulunmuyor.

Sözleşmeye taraf olan ülkeler belirli bir süre zarfında sınırları içindeki misket bombalarını imha etmeyi taahhüt ederken, şimdiye kadar Kanada, Fransa, Almanya, Japonya bomba stoklarını imha etti.

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Misket bombaları çocukları vuruyor! Zarar görenlerin yarıya yakını çocuk

MİSKET BOMBALARI NEDENİYLE 2020 107 KİŞİ ÖLDÜ

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün 2020'de misket bombalarına ilişkin yayımladığı rapora göre, dünya genelinde 2020'de 360 misket bombası kaynaklı vaka tespit edildi, toplamda 107 kişi hayatını kaybetti, 242 kişi yaralandı. Söz konusu yıldaki vaka sayısı, 2019'a göre yüzde 14, 2018'e göre yüzde 30 arttı.

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Misket bombaları çocukları vuruyor! Zarar görenlerin yarıya yakını çocuk

Misket bombaları kaynaklı zayiatların görüldüğü ülkelerin başında Suriye, Afganistan, Kamboçya, Laos, Irak, Güney Sudan ve Yemen yer aldı.

Verilere göre 2020'deki misket bombası kaynaklı sivil can kayıpları ve yaralanmaların yüzde 44'ünü çocuklar oluşturdu.