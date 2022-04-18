İşte savaştan sonra Ukrayna'yı bekleyen ciddi sorun! Dudak uçuklatan servet bulmak zorundalar

Rusya Ukrayna savaşında, gerilim tırmanırken taraflar arasındaki barış görüşmeleri tıkandı. Rusya saldırılarının dozunu artırmaya yönelik adımlar atarken Ukrayna'da Zelenskiy dünyaya yaşadıklarını görüntülerle anlatmaya devam ediyor. Peki ağır zayiat alan Ukrayna'ya bu harbin maliyeti ne kadar olacak? Ekonomik Politika Araştırmaları Merkezi (CEPR) tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, Rusya'nın saldırılarının Ukrayna için faturasının 500 milyar Euro seviyelerinde olduğu açıklandı.

Giriş Tarihi: 18.04.2022 12:12 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 12:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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