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İşte savaştan sonra Ukrayna'yı bekleyen ciddi sorun! Dudak uçuklatan servet bulmak zorundalar

Rusya Ukrayna savaşında, gerilim tırmanırken taraflar arasındaki barış görüşmeleri tıkandı. Rusya saldırılarının dozunu artırmaya yönelik adımlar atarken Ukrayna'da Zelenskiy dünyaya yaşadıklarını görüntülerle anlatmaya devam ediyor. Peki ağır zayiat alan Ukrayna'ya bu harbin maliyeti ne kadar olacak? Ekonomik Politika Araştırmaları Merkezi (CEPR) tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, Rusya'nın saldırılarının Ukrayna için faturasının 500 milyar Euro seviyelerinde olduğu açıklandı.

Giriş Tarihi: 18.04.2022 12:12 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 12:16
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İşte savaştan sonra Ukrayna’yı bekleyen ciddi sorun! Dudak uçuklatan servet bulmak zorundalar
Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın ekonomik boyutları ile ilgili yeni bir çalışma yayımlandı.
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İşte savaştan sonra Ukrayna’yı bekleyen ciddi sorun! Dudak uçuklatan servet bulmak zorundalar
Ekonomik Politika Araştırmaları Merkezi (CEPR) tarafından yapılan çalışmada, savaşın Ukrayna için ortaya çıkardığı mali faturanın halihazırda 500 milyar Euro’ya ulaştığını söyledi.
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İşte savaştan sonra Ukrayna’yı bekleyen ciddi sorun! Dudak uçuklatan servet bulmak zorundalar
Ekonomik Politika Araştırmaları Merkezi'ndeki (CEPR) analistler, durumu, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Marshall Planı'ndan 1990'larda Almanya'nın Afganistan ve Irak'a yardım etmek için 2000'lerde yeniden birleşmesine kadar yeniden yapılanma çabalarıyla karşılaştırdı.
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İşte savaştan sonra Ukrayna’yı bekleyen ciddi sorun! Dudak uçuklatan servet bulmak zorundalar
Analizlerin sonrasında geçici olarak Ukrayna'yı restore etmenin 200 milyar ile 500 milyar Euro arasında olduğu belirtildi.
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İşte savaştan sonra Ukrayna’yı bekleyen ciddi sorun! Dudak uçuklatan servet bulmak zorundalar
Ukrayna Ulusal Bankası eski müdürü Valeria Gontareva, Donbas'taki önceki savaş ve Rusya'nın Kırım'ı ilhakından sonra ülkenin maddi yıkım planını devreye soktuğunun altını çizerek, döviz kurlarının sabitlendiğini, sermaye çıkışlarının kısıtlandığını ve bu istilanın ilk gününden itibaren bankacılık sistemine destek enjekte ettiğini vurguladı.