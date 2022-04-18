18 Nisan 2022, Pazartesi
Rus ordusundan Lviv'e füze saldırısı! Ukrayna birliklerine teslim olmaları için saat verildi
Rusya-Ukrayna savaşının 2. ayını doldurmasına günler kala saldırılar devam ediyor. Rusya'nın Lviv'e füzeli saldırı düzenlediği belirtildi. Lviv Belediye başkanı Andrey Sadoviy, sabah saatlerinde şehre 5 füze saldırısı düzenlendiğini iddia etti. Aynı zamanda Rusya'nın Azovstal fabrikasına sıkışan askerlere teslim olmaları için süre tanıdığı belirtildi.
Giriş Tarihi: 18.04.2022 10:20 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 10:22
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