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Rus ordusundan Lviv'e füze saldırısı! Ukrayna birliklerine teslim olmaları için saat verildi

Rusya-Ukrayna savaşının 2. ayını doldurmasına günler kala saldırılar devam ediyor. Rusya'nın Lviv'e füzeli saldırı düzenlediği belirtildi. Lviv Belediye başkanı Andrey Sadoviy, sabah saatlerinde şehre 5 füze saldırısı düzenlendiğini iddia etti. Aynı zamanda Rusya'nın Azovstal fabrikasına sıkışan askerlere teslim olmaları için süre tanıdığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 18.04.2022 10:20 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 10:22
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Rus ordusundan Lviv’e füze saldırısı! Ukrayna birliklerine teslim olmaları için saat verildi

Ukrayna'daki savaş tüm hızı ile sürerken liman kenti Mariupol'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Haftalardır Rus kuşatmasında olan kentin Rus kontrolüne geçtiğini kalan Ukrayna birliklerinin Azovstal fabrikasına sıkıştığı açıklandı.

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Rus ordusundan Lviv’e füze saldırısı! Ukrayna birliklerine teslim olmaları için saat verildi


Rusya Mariupol'de kenti savunan Ukrayna kuvvetlerine hayatlarını kurtarmak üzere silah bırakıp teslim olmaları için fırsat sunmuş ve bunun için saat vermişti.

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Rus ordusundan Lviv’e füze saldırısı! Ukrayna birliklerine teslim olmaları için saat verildi

'Teslim olun' çağrısı yapan Moskova, fabrikada sıkışan kalan Ukrayna birliklerin bağışlanacağını duyurmuş ve şartlarını açıklamıştı.

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Rus ordusundan Lviv’e füze saldırısı! Ukrayna birliklerine teslim olmaları için saat verildi

Moskova teslim olunduğunun önceden açıklanması gerektiğinin altını çizerken Ukrayna askerlerinden bu durumu Rus birliklerine bildirmek için beyaz bayrak sallamaları istenildi.

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Rus ordusundan Lviv’e füze saldırısı! Ukrayna birliklerine teslim olmaları için saat verildi

Mariupol'un devam eden kuşatmayı 'gerçek bir soykırım' olarak nitelendiren Goncharenko, 'Dün onlarla konuştum ve sonuna kadar savaşacaklarını biliyorum' dedi.