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Bilim insanları ortaya koydu: Avrupa'yı çevreleyen sularda tehlike büyüyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Bilim insanları, fosil yakıtların yol açtığı iklim değişikliğinin Akdeniz'de yaklaşık 2 derece, Biskay Körfezi ve İber Yarımadası merkezli bölgede 1,4 derece ve Kelt bölgesinde 1,3 derecelik ısınmaya doğrudan neden olduğunu tespit etti.

Bilim insanları ortaya koydu: Avrupa'yı çevreleyen sularda tehlike büyüyor 1

Bilim insanları, Avrupa'yı çevreleyen suların iklim değişikliği nedeniyle daha hızlı ısındığını ve bu durumun doğa, gıda sistemleri ve kıyı toplulukları üzerindeki etkilerinin arttığını belirledi.

Bilim insanları ortaya koydu: Avrupa'yı çevreleyen sularda tehlike büyüyor 2

Uluslararası bilim insanlarının oluşturduğu World Weather Attribution (WWA) bünyesinde İsviçre, İsveç, ABD, İrlanda ve İngiltere'den uzmanlar, iklim değişikliğinin artan deniz yüzeyi sıcaklıklarına etkisini analiz etti.

Bilim insanları ortaya koydu: Avrupa'yı çevreleyen sularda tehlike büyüyor 3

İRLANDA'DAN AKDENİZ'E SULAR ISINIYOR

Analize göre yaz döneminde İrlanda'dan Akdeniz'e kadar uzanan bir bölgede deniz sıcak hava dalgaları gözlemlendi ve bazı bölgelerde deniz yüzeyi sıcaklıkları ortalamanın 6 derece üzerine kadar çıktı.

Bilim insanları ortaya koydu: Avrupa'yı çevreleyen sularda tehlike büyüyor 4

Bilim insanları, fosil yakıtların yol açtığı iklim değişikliğinin Akdeniz'de yaklaşık 2 derece, Biskay Körfezi ve İber Yarımadası merkezli bölgede 1,4 derece ve Kelt bölgesinde 1,3 derecelik ısınmaya doğrudan yol açtığını tespit etti.

Bilim insanları ortaya koydu: Avrupa'yı çevreleyen sularda tehlike büyüyor 5

Bu yıl Biskay Körfezi/İber kıyı bölgesinin yüzde 90'ı, Batı Akdeniz'in yüzde 80'i ve Doğu Akdeniz'in yüzde 70'i deniz sıcak hava dalgası koşulları yaşıyor. İklim değişikliği olmasaydı Biskay Körfezi ve Batı Akdeniz'de bu oranın yüzde 40, Doğu Akdeniz'de ise yüzde 9 seviyesinde olacağı belirlendi.

Bilim insanları ortaya koydu: Avrupa'yı çevreleyen sularda tehlike büyüyor 6

Aşırı okyanus sıcaklığı mercanlar, süngerler ve makroalgler gibi habitat oluşturan türlerin kitlesel ölümüne yol açabiliyor ve bu durum ekosistem genelinde zincirleme etkiler oluşturabiliyor. Deniz sıcak hava dalgaları kuşların ve memelilerinin nüfusunda da ciddi düşüşe yol açabiliyor.

Bilim insanları ortaya koydu: Avrupa'yı çevreleyen sularda tehlike büyüyor 7

PROF. OTTO: "YOK OLMAYA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIRIYORUZ"

Londra Imperial College Çevre Politikaları Merkezi İklim Bilimi Profesörü Friederike Otto, analize ilişkin değerlendirmesinde denizlerin küresel ortalama sıcaklık artış hızını aşan şekilde ısındığını belirterek, "Bu durum kara ve deniz yaşamı üzerinde doğrudan sonuçlara sebep oluyor. Fosil yakıtlardan uzaklaşmayı geciktirerek birçok okyanus ekosistemini yok olmaya bir adım daha yaklaştırıyoruz" ifadesini kullandı.

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