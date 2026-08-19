Bilim insanları ortaya koydu: Avrupa'yı çevreleyen sularda tehlike büyüyor

Bilim insanları, fosil yakıtların yol açtığı iklim değişikliğinin Akdeniz'de yaklaşık 2 derece, Biskay Körfezi ve İber Yarımadası merkezli bölgede 1,4 derece ve Kelt bölgesinde 1,3 derecelik ısınmaya doğrudan neden olduğunu tespit etti.

Bilim insanları, Avrupa'yı çevreleyen suların iklim değişikliği nedeniyle daha hızlı ısındığını ve bu durumun doğa, gıda sistemleri ve kıyı toplulukları üzerindeki etkilerinin arttığını belirledi.

Uluslararası bilim insanlarının oluşturduğu World Weather Attribution (WWA) bünyesinde İsviçre, İsveç, ABD, İrlanda ve İngiltere'den uzmanlar, iklim değişikliğinin artan deniz yüzeyi sıcaklıklarına etkisini analiz etti.

İRLANDA'DAN AKDENİZ'E SULAR ISINIYOR Analize göre yaz döneminde İrlanda'dan Akdeniz'e kadar uzanan bir bölgede deniz sıcak hava dalgaları gözlemlendi ve bazı bölgelerde deniz yüzeyi sıcaklıkları ortalamanın 6 derece üzerine kadar çıktı.

Bilim insanları, fosil yakıtların yol açtığı iklim değişikliğinin Akdeniz'de yaklaşık 2 derece, Biskay Körfezi ve İber Yarımadası merkezli bölgede 1,4 derece ve Kelt bölgesinde 1,3 derecelik ısınmaya doğrudan yol açtığını tespit etti.