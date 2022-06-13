13 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hintli Müslümanlara alçak saldırı! Hz.Muhammed'e hakaret eden siyasetçiyi protesto eylemine katılan Müslümanların evleri başlarına yıkıyorlar

Hintli Müslümanlara alçak saldırı! Hz.Muhammed'e hakaret eden siyasetçiyi protesto eylemine katılan Müslümanların evleri başlarına yıkıyorlar

Hindistan, İslam ve Müslümanlara yönelik İslamofobik saldırılarında dozu iyice artırdı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya (s.a.v.) hakaret eden Hintli siyasetçiye tepki için yüz binlerce Müslüman eylem için meydanlardaydı. Hindistan yönetimi ise skandal bir tutuma daha imza atarak, protestolara katılan Müslümanların evini yıktı.

Giriş Tarihi: 13.06.2022 10:36 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022 10:37
  • 1
  • 8
Hintli Müslümanlara alçak saldırı! Hz.Muhammed’e hakaret eden siyasetçiyi protesto eylemine katılan Müslümanların evleri başlarına yıkıyorlar
Aşırı sağcı yönetim altındaki Hindistan'da, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e (SAV) hakaret eden politikacıyı protesto eden Müslüman Hintlere yönelik baskılara bir yenisi daha eklendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Hintli Müslümanlara alçak saldırı! Hz.Muhammed’e hakaret eden siyasetçiyi protesto eylemine katılan Müslümanların evleri başlarına yıkıyorlar

PROTESTOYA KATILDILAR DİYE EVLERİ YIKILDI

BBC'nin haberinde, Uttar Pradeş eyaletinde, protestolara katılan 3 Müslümanın evinin buldozerlerle yıkıldığı belirtildi.

  • 3
  • 8
Hintli Müslümanlara alçak saldırı! Hz.Muhammed’e hakaret eden siyasetçiyi protesto eylemine katılan Müslümanların evleri başlarına yıkıyorlar
Eyalet yetkilileri, evlerin yasa dışı olduğunu ve tahliye tebligatının yapıldığını iddia etti.
  • 4
  • 8
Hintli Müslümanlara alçak saldırı! Hz.Muhammed’e hakaret eden siyasetçiyi protesto eylemine katılan Müslümanların evleri başlarına yıkıyorlar

EVLERİ YIKILAN MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDEN CUMA GÜNÜNE DE SALDIRDILAR

AA'nın aktardığına göre; Uttar Pradeş Eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath'ın basın danışmanı Mrityunjay Kumar, Twitter'dan, buldozerlerin evleri yıktığı görüntüleri de ekleyerek yaptığı paylaşımında, "Asiler her cumanın ardından cumartesinin geldiğini unutmayın." ifadesini kullandı.

  • 5
  • 8
Hintli Müslümanlara alçak saldırı! Hz.Muhammed’e hakaret eden siyasetçiyi protesto eylemine katılan Müslümanların evleri başlarına yıkıyorlar

PROTESTOLARA KATILAN MÜSLÜMANLARIN EVLERİ YIKILIYOR

Müslümanlara ait evlerin yıkımı, Hint makamlarının Müslümanları baskılama araçlarının bir yenisi olarak görülüyor.