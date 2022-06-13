Hintli Müslümanlara alçak saldırı! Hz.Muhammed'e hakaret eden siyasetçiyi protesto eylemine katılan Müslümanların evleri başlarına yıkıyorlar

Hindistan, İslam ve Müslümanlara yönelik İslamofobik saldırılarında dozu iyice artırdı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya (s.a.v.) hakaret eden Hintli siyasetçiye tepki için yüz binlerce Müslüman eylem için meydanlardaydı. Hindistan yönetimi ise skandal bir tutuma daha imza atarak, protestolara katılan Müslümanların evini yıktı.