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Bu insanlık suçu! Fas-İspanya sınırından kaçan göçmenler yaşadıkları dehşeti anlattı: Resmen kan gölüydü

24 Haziran'da İspanya-Fas sınırındaki Melilla kentinde yaşanan göçmen katliamına tepkiler büyüyor. Katliamdan kaçan 133 göçmenden bazıları yabancı basına demeç verdi. Yaşananları anlatan Sudanlı bir genç "Arkamı döndüğümde resmen kan gölüne baktığımı fark ettim" ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 01.07.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022 16:57
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Bu insanlık suçu! Fas-İspanya sınırından kaçan göçmenler yaşadıkları dehşeti anlattı: Resmen kan gölüydü

Melilla'nın 15 kilometre uzaklığındaki Fas kenti Nador'daki yerel makamların İspanya haber ajansı EFE'ye verdikleri bilgilerde, yaklaşık 500 düzensiz göçmenin sınır noktasına akın etmesi sonrasında yaşanan arbede ve 10 metreyi bulan dikenli tel örgülerin aşılması girişimi sırasında onlarca göçmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin net sayısı ise bilinmiyor.

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Bu insanlık suçu! Fas-İspanya sınırından kaçan göçmenler yaşadıkları dehşeti anlattı: Resmen kan gölüydü

İnsan hakları örgütleri ölen göçmenlere otopsi yapılmadığını ve hatta kimliklerinin bile araştırılmadığını ifade etti.

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Bu insanlık suçu! Fas-İspanya sınırından kaçan göçmenler yaşadıkları dehşeti anlattı: Resmen kan gölüydü

Olaydan sağ kurtulmayı başaran birkaç göçmen ise yaşadıkları dehşeti anlattı. Göçmenler, olayın etkisinden kurtulamadıklarını dile getirdi.

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Bu insanlık suçu! Fas-İspanya sınırından kaçan göçmenler yaşadıkları dehşeti anlattı: Resmen kan gölüydü

The Guardian'a konuşan 20 yaşındaki bir genç, sınırdaki yüksek teli geçip İspanya toprağına geçmesinden dolayı yaşadığı sevincin kısa sürdüğünü dile getirdi.

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Bu insanlık suçu! Fas-İspanya sınırından kaçan göçmenler yaşadıkları dehşeti anlattı: Resmen kan gölüydü

Arkasına döndüğünde her yerin kan gölüne döndüğünü ifade eden genç, "Korkunçtu, her yer kan gölüydü. Çoğu arkadaşım ölü ya da yaralıydı" dedi.