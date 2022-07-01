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Bu insanlık suçu! Fas-İspanya sınırından kaçan göçmenler yaşadıkları dehşeti anlattı: Resmen kan gölüydü
24 Haziran'da İspanya-Fas sınırındaki Melilla kentinde yaşanan göçmen katliamına tepkiler büyüyor. Katliamdan kaçan 133 göçmenden bazıları yabancı basına demeç verdi. Yaşananları anlatan Sudanlı bir genç "Arkamı döndüğümde resmen kan gölüne baktığımı fark ettim" ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 01.07.2022 16:54Güncelleme Tarihi: 01.07.2022 16:57