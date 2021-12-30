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Mekke'yi şiddetli yağış vurdu

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde 2 gündür devam eden şiddetli yağmur Mescid-i Haram'ı etkisi altına aldı.

İHA
Giriş Tarihi: 30.12.2021 01:58 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 02:02
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Mekke’yi şiddetli yağış vurdu

Suudi Arabistan'ın Mekke şehri, şiddetli yağışa teslim oldu.

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Mekke’yi şiddetli yağış vurdu

2 gündür devam eden şiddetli yağış, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ı etkisi altına aldı.

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Mekke’yi şiddetli yağış vurdu

Yoğun yağışa rağmen Kabe'yi tavaf edenler, ibadetlerine devam etti.

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Mekke’yi şiddetli yağış vurdu

Mekke Sivil Savunma Müdürlüğü, vatandaşlara kötü hava koşullarına karşı dikkatli olmaları, yağışların yol açacağı ani sellerden etkilenmemeleri için önlem almaları, alçak yerlerden kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

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Mekke’yi şiddetli yağış vurdu

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