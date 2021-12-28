Ülkeyi sarsan görüntü! ABD polisi 14 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdü

"VİDEOYU İZLEYİNCE ÇOK OLDUM"

San Francisco polis komisyonu üyesi John Hamasaki, "Videoda, polis memurunun yaptığı gibi ateş açmayı haklı gösterecek hiçbir şey yoktu. Videoyu görünce şok oldum. Ölümcül güç, masadaki son seçenek" ifadelerini kullandı. Hamasaki, polisin bir durumu önce komutlarla kontrol etmeye çalışmak üzere eğitildiğini kaydetti. Hamasaki ayrıca, cinayetten önce durumun yatıştırılması için saldırganla iletişim kurmak için çok az çaba harcandığının göründüğünü belirtti.