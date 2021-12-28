28 Aralık 2021, Salı
Ülkeyi sarsan görüntü! ABD polisi 14 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdü
ABD'nin Los Angeles kentinde polisin, bir giyim mağazasında saldırganı hedef alarak ateşlediği kurşunların 14 yaşındaki kıza isabet ettiği anların görüntüleri paylaşıldı.
Giriş Tarihi: 28.12.2021 22:48 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 22:59
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ABD polis 14 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdü! O anlar kamerada
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ABD polis 14 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdü! O anlar kamerada
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ABD polis 14 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdü! O anlar kamerada
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ABD polis 14 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdü! O anlar kamerada
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ABD polis 14 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdü! O anlar kamerada