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Ülkeyi sarsan görüntü! ABD polisi 14 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdü

ABD'nin Los Angeles kentinde polisin, bir giyim mağazasında saldırganı hedef alarak ateşlediği kurşunların 14 yaşındaki kıza isabet ettiği anların görüntüleri paylaşıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 28.12.2021 22:48 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 22:59
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ABD polis 14 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdü! O anlar kamerada
ABD polis 14 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdü! O anlar kamerada

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde 23 Aralık'ta polisin, bir giyim mağazasında kadına saldıran şahsa ateş etmek istediği sırada soyunma odasında olan 14 yaşındaki bir çocuğu yanlışlıkla vurarak öldürmüştü.

Ülkeyi sarsan olayın güvenlik ve polis kamerası görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı.

HABERİN VİDEOSU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ABD polis 14 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdü! O anlar kamerada
ABD polis 14 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdü! O anlar kamerada

Görüntülerde alışveriş merkezine bisikletiyle giren saldırganın insanlara bisiklet kilidi ile saldırmaya başladığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, giyim mağazasındaki saldırganın bulunduğu yere doğru yöneldi. Polislerden biri saldırganı görür görmez 3 el ateş etti.

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ABD polis 14 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdü! O anlar kamerada
ABD polis 14 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdü! O anlar kamerada

O anlar polisin vücut kamerasına saniye saniye yansıdı. Ancak polis kurşunlarından biri, annesiyle birlikte soyunma kabininde kıyafet deneyen 14 yaşındaki bir kız çocuğuna isabet etti.

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ABD polis 14 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdü! O anlar kamerada
ABD polis 14 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdü! O anlar kamerada

KİMLİKLERİ AÇIKLANDI
14 yaşındaki kurbanın kimliği Valentina Orellana-Peralta olarak açıklanırken, kurşunun göğsüne isabet ettiği kaydedildi. Polis tarafından vurulan saldırganın da olay yerinde hayatını kaybeden 24 yaşındaki Daniel Elena Lopez olduğu aktarıldı.

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ABD polis 14 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdü! O anlar kamerada
ABD polis 14 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdü! O anlar kamerada

"VİDEOYU İZLEYİNCE ÇOK OLDUM"

San Francisco polis komisyonu üyesi John Hamasaki, "Videoda, polis memurunun yaptığı gibi ateş açmayı haklı gösterecek hiçbir şey yoktu. Videoyu görünce şok oldum. Ölümcül güç, masadaki son seçenek" ifadelerini kullandı. Hamasaki, polisin bir durumu önce komutlarla kontrol etmeye çalışmak üzere eğitildiğini kaydetti. Hamasaki ayrıca, cinayetten önce durumun yatıştırılması için saldırganla iletişim kurmak için çok az çaba harcandığının göründüğünü belirtti.