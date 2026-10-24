İngiliz basınında yayımlanan haberler, Meghan Markle'ın babası Thomas Markle hakkındaki iddiaları yeniden gündemin merkezine taşıdı. The Sun ve Daily Mail gazetelerinin haberlerine göre, Meghan'ın üvey kardeşi Thomas Markle Jr., babalarının Filipinler'deki eski evinde bulunan eşyalar arasında çocukların cinsel istismarına ilişkin görüntüler keşfettiğini öne sürdü.

Filipinler Adalet Bakanlığı Müsteşarı Nicholas Ty, ülkedeki çocukların çevrim içi istismar ve sömürüsüyle mücadele biriminin olayla ilgili soruşturma yürüttüğünü açıkladı.

Thomas Markle Jr.'ın bulduğunu iddia ettiği materyalleri Filipinler polisine teslim ettiği ve yetkililere başvurduğu bildirildi. Reuters'ın aktardığına göre, Filipinler İçişleri Bakanı Jonvic Remulla da Thomas Markle Jr.'ın iddialarla ilgili polise bir dizüstü bilgisayarın da aralarında bulunduğu materyaller sunduğunu doğruladı.

Sussex Düşesi, 2018 yılında Londra Metropolitan Polisi ile Kraliyet Ailesi ve Özel Koruma Birimi'ne gönderilen bir mektubun kendisiyle paylaşıldığını belirtti. Meghan, mektupta babası hakkında "endişe verici ve rahatsız edici" iddiaların yer aldığını ve kendisine bu iddiaların soruşturulduğunun söylendiğini ifade etti.

Meghan Markle'ın açıklamasındaki en dikkat çekici ayrıntı, babası hakkındaki benzer iddialardan yıllar önce haberdar olduğunu söylemesi oldu.

Meghan, "Babamla arama mesafe koymamın ve çocuklarımızla görüşmesine izin vermememin tek bir nedeni vardı: Onları korumak." ifadelerini kullandı.

Düşes, yıllardır babasıyla arasına mesafe koymasının ve çocuklarının onunla görüşmesine izin vermemesinin nedeninin de bu gelişmeler ışığında anlaşılmasını istedi.

Meghan açıklamasında, "Son 24 saat içinde ortaya çıkan haberler beni derinden sarstı. Düşüncelerim, zarar görmüş olabilecek tüm çocuklarla birlikte." dedi.

İNGİLİZ POLİSİNDEN 2018 MEKTUBU İÇİN İNCELEME

Meghan Markle'ın açıklaması, 2018 yılında İngiliz makamlarına iletildiği belirtilen mektubun akıbetiyle ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Londra Metropolitan Polisi, o dönemde Kraliyet Ailesi ve Özel Koruma Birimi görevlilerinin bir mektubu ilettiğine ilişkin haberlerden haberdar olduklarını bildirdi. Polis sözcüsü, Meghan'ın açıklamalarını doğrulamak amacıyla kurum içinde inceleme yürütüldüğünü belirtti.

Bununla birlikte, konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, Metropolitan Polisi'nin söz konusu iddialar hakkında geçmişte bir soruşturma yürütmediğini ve şu anda da soruşturma yürütmediğini söyledi.

Böylece Meghan'ın kendisine soruşturma yürütüldüğünün bildirildiği yönündeki açıklaması ile İngiliz polisinin mevcut değerlendirmesi arasında yanıt bekleyen sorular ortaya çıktı.