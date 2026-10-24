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Meghan Markle'dan babası hakkındaki pedofili iddialarına ilişkin açıklama! 2018 detayı dikkat çekti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İngiliz Kraliyet Ailesi, Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle hakkında ortaya atılan ağır suçlamalarla sarsıldı. Filipinler'de, çocukların cinsel istismarına ilişkin görüntülerin Thomas Markle'ın eski evindeki eşyalar arasında bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Meghan Markle, yıllardır görüşmediği babası hakkındaki benzer iddialardan 2018'de haberdar edildiğini açıklarken, çocuklarını korumak amacıyla babasıyla aralarındaki iletişime izin vermediğini belirtti. Thomas Markle ise suçlamaları reddederek bunları "hasta zihinlerin uydurduğu yalanlar" olarak nitelendirdi.

Meghan Markle'dan babası hakkındaki pedofili iddialarına ilişkin açıklama! 2018 detayı dikkat çekti 1

İngiliz basınında yayımlanan haberler, Meghan Markle'ın babası Thomas Markle hakkındaki iddiaları yeniden gündemin merkezine taşıdı. The Sun ve Daily Mail gazetelerinin haberlerine göre, Meghan'ın üvey kardeşi Thomas Markle Jr., babalarının Filipinler'deki eski evinde bulunan eşyalar arasında çocukların cinsel istismarına ilişkin görüntüler keşfettiğini öne sürdü.

Meghan Markle'dan babası hakkındaki pedofili iddialarına ilişkin açıklama! 2018 detayı dikkat çekti 2

Thomas Markle Jr.'ın bulduğunu iddia ettiği materyalleri Filipinler polisine teslim ettiği ve yetkililere başvurduğu bildirildi. Reuters'ın aktardığına göre, Filipinler İçişleri Bakanı Jonvic Remulla da Thomas Markle Jr.'ın iddialarla ilgili polise bir dizüstü bilgisayarın da aralarında bulunduğu materyaller sunduğunu doğruladı.

Filipinler Adalet Bakanlığı Müsteşarı Nicholas Ty, ülkedeki çocukların çevrim içi istismar ve sömürüsüyle mücadele biriminin olayla ilgili soruşturma yürüttüğünü açıkladı.

Meghan Markle'dan babası hakkındaki pedofili iddialarına ilişkin açıklama! 2018 detayı dikkat çekti 3

MEGHAN MARKLE: 2018'DE HABERİM VARDI!

Meghan Markle'ın açıklamasındaki en dikkat çekici ayrıntı, babası hakkındaki benzer iddialardan yıllar önce haberdar olduğunu söylemesi oldu.

Sussex Düşesi, 2018 yılında Londra Metropolitan Polisi ile Kraliyet Ailesi ve Özel Koruma Birimi'ne gönderilen bir mektubun kendisiyle paylaşıldığını belirtti. Meghan, mektupta babası hakkında "endişe verici ve rahatsız edici" iddiaların yer aldığını ve kendisine bu iddiaların soruşturulduğunun söylendiğini ifade etti.

Meghan Markle'dan babası hakkındaki pedofili iddialarına ilişkin açıklama! 2018 detayı dikkat çekti 4

Meghan açıklamasında, "Son 24 saat içinde ortaya çıkan haberler beni derinden sarstı. Düşüncelerim, zarar görmüş olabilecek tüm çocuklarla birlikte." dedi.

Düşes, yıllardır babasıyla arasına mesafe koymasının ve çocuklarının onunla görüşmesine izin vermemesinin nedeninin de bu gelişmeler ışığında anlaşılmasını istedi.

Meghan, "Babamla arama mesafe koymamın ve çocuklarımızla görüşmesine izin vermememin tek bir nedeni vardı: Onları korumak." ifadelerini kullandı.

Meghan Markle'dan babası hakkındaki pedofili iddialarına ilişkin açıklama! 2018 detayı dikkat çekti 5

İNGİLİZ POLİSİNDEN 2018 MEKTUBU İÇİN İNCELEME

Meghan Markle'ın açıklaması, 2018 yılında İngiliz makamlarına iletildiği belirtilen mektubun akıbetiyle ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Londra Metropolitan Polisi, o dönemde Kraliyet Ailesi ve Özel Koruma Birimi görevlilerinin bir mektubu ilettiğine ilişkin haberlerden haberdar olduklarını bildirdi. Polis sözcüsü, Meghan'ın açıklamalarını doğrulamak amacıyla kurum içinde inceleme yürütüldüğünü belirtti.

Bununla birlikte, konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, Metropolitan Polisi'nin söz konusu iddialar hakkında geçmişte bir soruşturma yürütmediğini ve şu anda da soruşturma yürütmediğini söyledi.

Böylece Meghan'ın kendisine soruşturma yürütüldüğünün bildirildiği yönündeki açıklaması ile İngiliz polisinin mevcut değerlendirmesi arasında yanıt bekleyen sorular ortaya çıktı.

Meghan Markle'dan babası hakkındaki pedofili iddialarına ilişkin açıklama! 2018 detayı dikkat çekti 6

FBI DA DEVREYE GİRDİ

Olayla ilgili inceleme yalnızca Filipinler'le sınırlı kalmadı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), iddialardan haberdar olduğunu ve gerektiğinde Filipinler makamlarına destek sağlayacağını açıkladı.

FBI sözcüsü, ABD federal yasalarının ihlal edilmiş olabileceğine ilişkin bağlantılı iddiaların da soruşturulacağını bildirdi.

Filipinler makamları ise Thomas Markle Jr. tarafından teslim edilen materyallerin incelenmesi kapsamında soruşturmayı sürdürüyor. İddiaların kapsamı ve elde edilen materyallerin niteliği konusunda nihai değerlendirme, yetkili makamların incelemelerine bağlı olacak.

Meghan Markle'dan babası hakkındaki pedofili iddialarına ilişkin açıklama! 2018 detayı dikkat çekti 7

THOMAS MARKLE SUÇLAMALARI REDDETTİ

Meghan Markle'ın 82 yaşındaki babası Thomas Markle, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada hakkındaki suçlamaları reddetti.

Markle, iddiaları "hasta zihinlerin uydurduğu yalanlar" olarak nitelendirerek kendisine yöneltilen suçlamalar karşısında şaşkınlık ve üzüntü duyduğunu söyledi.

Uzun yıllardır kızıyla görüşmeyen Thomas Markle, daha önce de Meghan ile Prens Harry'nin 2018'deki düğününe katılmamıştı. Düğün öncesinde paparazzilere para karşılığında kurgulanmış fotoğraflar verdiğinin ortaya çıkması, baba-kız arasındaki ilişkide yaşanan kopuşun önemli nedenlerinden biri olmuştu.

Meghan'ın sözcüsü, Aralık 2025'te bacağı kesilen ve Filipinler'de hastanede tedavi gören Thomas Markle ile düşesin iletişim kurduğunu açıklamıştı. Ancak bu temas, aralarındaki uzun süreli kopukluğun sona erdiği anlamına gelmemişti.

Meghan Markle'dan babası hakkındaki pedofili iddialarına ilişkin açıklama! 2018 detayı dikkat çekti 8

MEGHAN'IN YILLARDIR SÜREN AİLE KRİZİ YENİDEN GÜNDEMDE

Meghan Markle ile babası arasındaki anlaşmazlık, İngiliz Kraliyet Ailesi'yle yaşanan gerilimlerden çok önce başlamıştı. Prens Harry ile evliliği öncesinde kamuoyuna yansıyan tartışmalar, sonraki yıllarda da devam etmişti.

Meghan, 2021 yılında kendisine ait özel bir mektubun bazı bölümlerini yayımlayan Daily Mail gazetesinin yayıncısına karşı açtığı gizlilik ve telif hakkı davasını İngiltere Yüksek Mahkemesi'nde kazanmıştı.

Meghan Markle'dan babası hakkındaki pedofili iddialarına ilişkin açıklama! 2018 detayı dikkat çekti 9

Son gelişmeyle birlikte, Meghan'ın babasıyla arasındaki mesafe ve çocuklarını onunla görüştürmeme kararı yeniden tartışılmaya başlandı. Düşes ise bu kararın nedeninin çocuklarını korumak olduğunu vurguladı.

Meghan, açıklamasını adaletin sağlanması ve çocukların güvenliğinin öncelik olarak korunması çağrısıyla tamamladı.

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