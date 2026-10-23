Kanada Başbakanı Carney’den Türk savunma sanayisine övgü: “Alacağımız çok ders var!”

Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 80'ini yerli imkânlarla karşılamasına dikkat çekerek ülkesinin Türkiye'den öğreneceği çok şey olduğunu söyledi. Türkiye'nin savunma sanayisinde ulaştığı yerlilik düzeyine işaret eden açıklama, iki ülke arasında stratejik ortaklık ve savunma iş birliğinin geliştirilmesinin gündemde olduğu bir dönemde geldi.

NATO müttefikleri Kanada ve Türkiye, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin ABD'ye bağımlılığı azaltmak amacıyla yeni küresel ticaret ortakları arayışı kapsamında, perşembe günü gerçekleştirilen ilk ikili başbakanlık ziyareti sırasında ilişkilerini "stratejik ortaklık" seviyesine yükseltti.

Ankara'da imzalanan yeni ortaklık; ticaret ve yatırım, savunma ve güvenlik, enerji ile sosyal ve diplomatik ilişkileri kapsıyor. Anlaşmayla Kanadalı ve Türk şirketlerinin ticari faaliyetlerini genişletmesi, yeni istihdam alanları ve iş fırsatları oluşturulması hedefleniyor. Carney, ABD ile yaşanan ticaret savaşının etkilerini hafifletmek amacıyla Kanada'nın küresel ticaret ilişkilerini çeşitlendirmeyi hedefleyen yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. ABD Başkanı Donald Trump, geniş kapsamlı gümrük vergileri uygulamış ve komşu ülke Kanada'nın egemenliğini sorgulayan açıklamalarda bulunmuştu.

KANADA BAŞBAKANI CARNEY'DEN TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNE ÖVGÜ: "ALACAĞIMIZ ÇOK DERS VAR!" Başkan Erdoğan'la yaptığı ikili görüşmenin ardından İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Carney, Türkiye'nin savunma alanında yerli üretim kapasitesine dikkat çekti. Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 80'ini yerli olarak ürettiğini belirten Carney, Kanada'nın aynı düzeyde bir kapasiteye sahip olmadığını ifade etti. Carney, "Türkiye eşsiz bir ülke. Modern bir Avrupa ülkesi. Bir Asya ülkesi. Eşsiz. Kavşak noktasında. Derin, çok derin bir tarihe ve son teknolojiye sahip. Türkiye, kendi savunma ihtiyaçlarının yüzde 80 kadarını yerli olarak üretiyor. Kanada'da durum böyle değil ve alacağımız çok ders var." dedi.

CARNEY: ATKİNSRÉALİS'İN TÜRKİYE'NİN YENİ NÜKLEER SANTRAL PROJESİNDE ORTAK SEÇİLME ŞANSI YÜKSEK Kanada Başbakanı Mark Carney, Kanadalı mühendislik şirketi AtkinsRéalis'in Türkiye'de inşa edilmesi planlanan nükleer santral projesinde ortak olarak seçilme ihtimalinin artık yüksek olduğunu söyledi. Carney, İstanbul'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir yıl önce bize bu ihtimalin ne kadar yüksek olduğunu sorsaydınız, çok düşük olduğunu söylerdik. Şimdi ise iyi bir şansımız var. Elbette ciddi bir rekabet söz konusu." dedi. Carney, konuyla ilgili kararın yıl sonundan önce verilebileceğini de sözlerine ekledi. TRUMP'A AÇIK MESAJI Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesini ABD'nin 51. eyaleti yapma söylemlerine sert tepki gösterdi: Amerika Birleşik Devletleri başkanı hiçbir yanılsamaya kapılmıyor. Benim duruşumun ne olduğu, Kanada'nın duruşunun ne olduğu, Kanadalıların duruşunun ne olduğu tamamen net. Biz asla 51. eyalet olmayacağız.



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