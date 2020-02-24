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Meghan Markle ve Prens Harry’den Kraliçe Elizabeth’e sert tepki: Onun malı değil
Kraliyet ailesinden ayrılmalarının ardından Kanada'ya yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle, Sussex Royal kelimesini markalaştırmıştı. Yeni çıkaracakları marka için bu ismi kullanacak olan çifte karşı Kraliçe Elizabeth'ten şaşırtan bir hamle gelmiş ve çiftin 'royal' (kraliyet) kelimesini kullanmasını yasaklamıştı. Kraliçenin hamlesi sonrası Prens Harry ve Meghan Markle'dan sert çıkış geldi.
Giriş Tarihi: 24.02.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 14:17
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