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Meghan Markle ve Prens Harry’den Kraliçe Elizabeth’e sert tepki: Onun malı değil

Kraliyet ailesinden ayrılmalarının ardından Kanada'ya yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle, Sussex Royal kelimesini markalaştırmıştı. Yeni çıkaracakları marka için bu ismi kullanacak olan çifte karşı Kraliçe Elizabeth'ten şaşırtan bir hamle gelmiş ve çiftin 'royal' (kraliyet) kelimesini kullanmasını yasaklamıştı. Kraliçenin hamlesi sonrası Prens Harry ve Meghan Markle'dan sert çıkış geldi.

Giriş Tarihi: 24.02.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 14:17
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Meghan Markle ve Prens Harry’den Kraliçe Elizabeth’e sert tepki: Onun malı değil

Meghan Markle ve Prince Harry kraliyet görevlerini bırakıp Kanada'ya yerleşerek yeni bir hayata başlasa da kraliyet tartışmaları bitmiyor. Geçen hafta, Kraliçe Elizabeth'in çifte 'royal' (kraliyet) adını ve dolayısıyla 'Sussex Royal' markasını kullanmayı yasaklaması gündeme gelmişti.

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Meghan Markle ve Prens Harry’den Kraliçe Elizabeth’e sert tepki: Onun malı değil

Oysa çift, 'Sussex Royal' adını giyim, kırtasiye, kitap ve eğitim materyalleri de dahil olmak üzere bir dizi ürün ve ticari faaliyette kullanmak üzere bir marka olarak tasarlamıştı.

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Meghan Markle ve Prens Harry’den Kraliçe Elizabeth’e sert tepki: Onun malı değil

Kraliçe'nin Sussex Royal adını kullanmayı yasaklaması üzerine çiftin yeni bir marka kurma yoluna gitmesi gerektiği konuşuluyordu.

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Meghan Markle ve Prens Harry’den Kraliçe Elizabeth’e sert tepki: Onun malı değil

Cuma günü, çiftin sözcüsü, Dük ve Düşes'in royal (kraliyet) veya Sussex Royal markasını, "özel İngiltere hükümet kuralları"na göre herhangi bir markada kullanmaktan kaçınacağını belirtti.

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Meghan Markle ve Prens Harry’den Kraliçe Elizabeth’e sert tepki: Onun malı değil

"Sussex Dükü ve Düşesi, 2020 İlkbaharı sonrası hiçbir alanda 'Sussex Royal'i kullanmayı düşünmüyor" dedi.