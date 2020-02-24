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Dehşete düşürdü! Sosyal medyayı salladı...

Hindistan'da dehşete düşüren görüntü. Dünyanın en kalabalık ülkesi olmasının yanı sıra en ilginç ülkelerinden biri de Hindistan. Gerek gelenek ve görenekleri, gerekse insanları ile bambaşka bir profil çiziyor. Sosyal medya aracılığı ile Hindistan dünyaya yayılan bu fotoğraflar ağızları açık bırakacak cinsten. Bazıları gerçekten inanılmaz!

Giriş Tarihi: 24.02.2020 12:25 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 12:33
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Dehşete düşürdü! Sosyal medyayı salladı...

Asya kıtasının Çin'le birlikte en büyük nüfusa sahip iki ülkesinden biri Hindistan. Bu kalabalık ülkede 1 milyar 340 milyon insan yaşıyor.

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Dehşete düşürdü! Sosyal medyayı salladı...

Hal böyle olunca da gelenekleri ve görenekleri de biraz farklı olan bu ülkeden sosyal medyaya birbirinden ilginç fotoğraflar düşüyor.

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Dehşete düşürdü! Sosyal medyayı salladı...

İşte Hindistan'dan sosyal medyaya ulaşan ve milyonlarca kez paylaşılan o kareler!

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Dehşete düşürdü! Sosyal medyayı salladı...
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Dehşete düşürdü! Sosyal medyayı salladı...