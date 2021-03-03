Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
03 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Macron Atina'nın beklediği cevabı verdi! Son dakika haberi... Türk SİHA'larına karşı arayış içinde olan Yunanistan'ın Suudi Arabistan ile işbirliği yeni bir boyuta taşınıyor. İki ülke birlikte hava tatbikatı yapacak, 120 Yunan askeri Patriotlar için Suudi Arabistan'a gönderilecek. Doğu Akdeniz'deki uzun uçuşlar için tanker uçaklara ihtiyaç duyan Yunanistan'a İsrail'den bir teklif geldi. Fransa lideri Macron ise, Doğu Akdeniz'deki müttefiki Atina'nın beklediği cevabı verdi. Yunan medyası, Fransa lideri Macron ve First Lady Brigitte Macron'un Yunanistan'ın 25 Mart'ta kutlayacağı bağımsızlık bayramına katılacağını duyurdu. Giriş Tarihi: 03.03.2021 13:13
Macron Atina'nın beklediği cevabı verdi!
Doğu Akdeniz ve Türkiye'yi manşetten görmeyi sürdüren Yunan medyası, İsrail'in Atina'nın imdanına yetiştiğini, Suudi Arabistan'ın ise Ankara'nın önünü kesmek için devreye girdiğini yazdı. Öğle saatlerinde ise üç hafta sonra kutlanacak bağımsızlık bayramı için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Atina'ya geleceği duyuruldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Macron Atina'nın beklediği cevabı verdi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa lideri Emmanuel Macron arasındaki telefon görüşmesine sayfalarında yer veren Kathimerini gazetesi, Doğu Akdeniz'in gündeme geldiğini okurlarına aktardı.
Macron Atina'nın beklediği cevabı verdi!
Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan'ın en büyük destekçisi olan Fransa, Atina yönetimine Rafale jetleri sattı, bölgeye savaş gemileri gönderdi. Uçak gemisi Charles de Gaulle ise şu an Doğu Akdeniz'e doğru seyrediyor.
Macron Atina'nın beklediği cevabı verdi!
Yunan Kathimerini gazetesi, Fransa lideri Macron ve First Lady Brigitte Macron'un Yunanistan'ın 25 Mart'ta kutlayacağı bağımsızlık bayramına katılacağını duyurdu. Habere göre, Macron aynı gün Brüksel'de gerçekleşecek Avrupa Birliği zirvesine Atina'dan uçacak.
Macron Atina'nın beklediği cevabı verdi!
Osmanlı İmparatorluğu'na karşı isyanın başladığı 1821 yılını Bağımsızlık Savaşı adıyla kutlayan Yunanistan, davet gönderdiği Rusya lideri Vladimir Putin'den söz konusu tören için olumsuz yanıt almıştı.