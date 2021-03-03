Macron Atina'nın beklediği cevabı verdi!

Son dakika haberi... Türk SİHA'larına karşı arayış içinde olan Yunanistan'ın Suudi Arabistan ile işbirliği yeni bir boyuta taşınıyor. İki ülke birlikte hava tatbikatı yapacak, 120 Yunan askeri Patriotlar için Suudi Arabistan'a gönderilecek. Doğu Akdeniz'deki uzun uçuşlar için tanker uçaklara ihtiyaç duyan Yunanistan'a İsrail'den bir teklif geldi. Fransa lideri Macron ise, Doğu Akdeniz'deki müttefiki Atina'nın beklediği cevabı verdi. Yunan medyası, Fransa lideri Macron ve First Lady Brigitte Macron'un Yunanistan'ın 25 Mart'ta kutlayacağı bağımsızlık bayramına katılacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 03.03.2021 13:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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