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26 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Lukaşenko'ya verilen istifa süresi doldu! Belarus sokakları yeniden karıştı Lukaşenko'ya verilen istifa süresi doldu! Belarus sokakları yeniden karıştı
Belarus'ta muhalefet lideri Svetlana Tikhanovskaya'nın Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya istifa etmesi için verdiği sürenin dolması ile binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü. Polis, şu ana kadar 128 göstericiyi gözaltına aldı.
Giriş Tarihi: 26.10.2020 00:42 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 00:45
Belarus'ta 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren hükümet karşıtı protestolar 11. haftasında devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Belarus'ta muhalefet lideri Svetlana Tikhanovskaya'nın Ekim ayı başlarında sığındığı Litvanya'dan bir mesaj yayınlayarak, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya 25 Ekim tarihine kadar istifa etmesi için süre vermişti.
Tikhanovskaya, Lukaşenko'yu görevden ayrılmaması takdirde ülkede genel grev yapılacağını ve protestoların artacağı konusunda tehdit etmişti.
Tikhanovskaya'nın Lukaşenko'ya istifa etmesi için verdiği sürenin dolması ile binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü. Göstericiler, Lukakeşnko'ya istifa çağrısında bulundu.
Protestocular, Orlovskaya Caddesi'nde bir araya gelerek, yerel saatle 14.00'de Devlet Başkanlığı Sarayı'na doğru yürüyüşe başladı.