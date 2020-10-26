Lukaşenko'ya verilen istifa süresi doldu! Belarus sokakları yeniden karıştı

Belarus'ta muhalefet lideri Svetlana Tikhanovskaya'nın Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya istifa etmesi için verdiği sürenin dolması ile binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü. Polis, şu ana kadar 128 göstericiyi gözaltına aldı.