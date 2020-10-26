Köpeği ile fotoğraf çektirmek istemişti! Dehşeti yaşadı
Arjantin'de akıllara durgunluk veren bir dehşet yaşandı. Arjantinli genç kız köpeğinin ağzına kafasını sokarak fotoğraf çektirmek isteyince adeta dehşeti yaşadı. Köpek tarafından beklemediği anda yüzü ısırılan kızın yüzüne 40 dikiş atıldı. İşte tüyler ürperten o anlar...
Giriş Tarihi: 26.10.2020 05:50Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 05:52
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Köpek ile fotoğraf çektirmek isteyen kız dehşeti yaşadı!
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Köpek ile fotoğraf çektirmek isteyen kız dehşeti yaşadı!
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Köpek ile fotoğraf çektirmek isteyen kız dehşeti yaşadı!
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Köpek ile fotoğraf çektirmek isteyen kız dehşeti yaşadı!
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Köpek ile fotoğraf çektirmek isteyen kız dehşeti yaşadı!