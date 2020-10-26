Köpeği ile fotoğraf çektirmek istemişti! Dehşeti yaşadı

Arjantin'de akıllara durgunluk veren bir dehşet yaşandı. Arjantinli genç kız köpeğinin ağzına kafasını sokarak fotoğraf çektirmek isteyince adeta dehşeti yaşadı. Köpek tarafından beklemediği anda yüzü ısırılan kızın yüzüne 40 dikiş atıldı. İşte tüyler ürperten o anlar...