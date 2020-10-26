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Köpeği ile fotoğraf çektirmek istemişti! Dehşeti yaşadı

Arjantin'de akıllara durgunluk veren bir dehşet yaşandı. Arjantinli genç kız köpeğinin ağzına kafasını sokarak fotoğraf çektirmek isteyince adeta dehşeti yaşadı. Köpek tarafından beklemediği anda yüzü ısırılan kızın yüzüne 40 dikiş atıldı. İşte tüyler ürperten o anlar...

Giriş Tarihi: 26.10.2020 05:50 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 05:52
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Köpek ile fotoğraf çektirmek isteyen kız dehşeti yaşadı!
Köpek ile fotoğraf çektirmek isteyen kız dehşeti yaşadı!

Arjantin'de bir kız çocuğu, birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzünden ısırıldı.

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Köpek ile fotoğraf çektirmek isteyen kız dehşeti yaşadı!
Köpek ile fotoğraf çektirmek isteyen kız dehşeti yaşadı!

Olay Arjantin'in Tucumán şehrinde yaşandı.

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Köpek ile fotoğraf çektirmek isteyen kız dehşeti yaşadı!
Köpek ile fotoğraf çektirmek isteyen kız dehşeti yaşadı!

Arkadaşını evinde ziyarete giden Lara Sanson (17) adlı kız çocuğu; arkadaşının Kenai isimli köpeği ile fotoğraf çektirmek istedi.

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Köpek ile fotoğraf çektirmek isteyen kız dehşeti yaşadı!
Köpek ile fotoğraf çektirmek isteyen kız dehşeti yaşadı!

Cinsi 'Alman kurdu' olan köpek ile 2 fotoğraf çektiren kız ardından köpeğin saldırısına uğradı. Köpek, kızı yüzünden ısırdı. Hastaneye kaldırılan kızın yüzüne 40 dikiş atıldı.

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Köpek ile fotoğraf çektirmek isteyen kız dehşeti yaşadı!
Köpek ile fotoğraf çektirmek isteyen kız dehşeti yaşadı!