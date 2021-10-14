Lübnan'da ordu sokağa indi! Kurşun sesleri dinmiyor! Kanlı çatışma

Lübnan ordusu, Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılmasının ardından halka "başkent Beyrut'taki çatışma bölgelerinde bulunan sokakları boşaltmaları" çağrısı yaptı. Gazeteci Van Meguerdutchian, A Haber canlı yayınında bölgedeki son gelişmeleri aktardı. Meguerdutchian, "Şu an çatışma dönen yerden birkaç yüz metre uzaklıktayız. Ordu bölgeyi güçlendirmeye başladı. Beyrut hükümeti bölgedeki silahlı saldırıya yanıt vermek için geldi. Durum biraz sakinleşmeye başladı. Ölü ve 20'den fazla yaralılar var." ifadelerini kullandı. Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi yaptığı açıklamada "Biz olayın bitirilmesi için bakanlıklara Talimat verdik. Çıkan olaylarda 6 kişi öldü, 18 yaralı var." dedi.

Giriş Tarihi: 14.10.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 14:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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