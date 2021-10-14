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Lübnan'da ordu sokağa indi! Kurşun sesleri dinmiyor! Kanlı çatışma

Lübnan ordusu, Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılmasının ardından halka "başkent Beyrut'taki çatışma bölgelerinde bulunan sokakları boşaltmaları" çağrısı yaptı. Gazeteci Van Meguerdutchian, A Haber canlı yayınında bölgedeki son gelişmeleri aktardı. Meguerdutchian, "Şu an çatışma dönen yerden birkaç yüz metre uzaklıktayız. Ordu bölgeyi güçlendirmeye başladı. Beyrut hükümeti bölgedeki silahlı saldırıya yanıt vermek için geldi. Durum biraz sakinleşmeye başladı. Ölü ve 20'den fazla yaralılar var." ifadelerini kullandı. Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi yaptığı açıklamada "Biz olayın bitirilmesi için bakanlıklara Talimat verdik. Çıkan olaylarda 6 kişi öldü, 18 yaralı var." dedi.

Giriş Tarihi: 14.10.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 14:34
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Lübnan’da ordu sokağa indi! Kurşun sesleri dinmiyor! Kanlı çatışma

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah taraftarı olduğu belirtilen kişilerin geçen yılki feci liman patlamasını araştıran yargıcı protesto etmek için toplandığı alanda çatışma çıktı. Çatışmada 6 kişinin öldüğü ve 20 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

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Lübnan’da ordu sokağa indi! Kurşun sesleri dinmiyor! Kanlı çatışma

Bölgede meydana gelen çatışmayla ilgili önemli açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi son durumu "Biz olayın bitirilmesi için bakanlıklara Talimat verdik.Ordunun oradaki müdahalesini bekliyoruz. Bölgeye 4 tane bomba atıldı, bombalar havadayken patladıÇıkan olaylarda 6 kişi öldü, 18 yaralı var" sözleriyle ifade etti.

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Lübnan’da ordu sokağa indi! Kurşun sesleri dinmiyor! Kanlı çatışma
Beyrut'ta geçen yıl kentin limanında meydana gelen büyük patlamayı soruşturan baş yargıcı protesto etmek için toplanan kalabalıkta silahlı çatışmalar çıktı. Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi..
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Lübnan’da ordu sokağa indi! Kurşun sesleri dinmiyor! Kanlı çatışma

Adalet Sarayı dışındaki protesto, Yargıç Tarek Bitar'ın görevden alınmasını talep eden güçlü Hizbullah grubu ve müttefikleri tarafından başlatıldı

BÖLGEDEKİ SON DURUMU A HABER CANLI YAYININDA ANLATTI

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Lübnan’da ordu sokağa indi! Kurşun sesleri dinmiyor! Kanlı çatışma

BİNANIN BALKONUNDAN PROTESTOCULARA ATEŞ AÇTI
AP'den bir gazeteci, protesto sırasında bir adamın tabancayla ateş açtığını gördü. Başka bir görgü tanığı, bir binanın balkonundan protestoculara doğru ateş eden insanları gördüğünü söyledi.