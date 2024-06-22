22 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Katil İsrail Gazze'de çırpındıkça batıyor! Netanyahu yönetiminden "taktiksel ara" manevrası

7 Ekim 2024'ten bu yana Gazze'de insanlık dışı yöntemlerle büyük bir soykırıma imza atan İsrail, bölgede adeta bataklığa saplandı. Tüm zalimliğine rağmen hedeflerini başaramayan katil İsrail yönetiminin ordusu dün Gazze'de iki askerini daha kaybetti. Krizin derinleşmesi nedeniyle Netanyahu yönetiminin "taktiksel ara" oyunu ile çıkış aradığı öğrenildi.

ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 08:19 Güncelleme: 22.06.2024 08:40
  • 1
  • 14
Katil İsrail Gazze’de çırpındıkça batıyor! Netanyahu yönetiminden taktiksel ara manevrası

İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların 259'uncu gününde de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Barbar katliamlara rağmen Gazze'de askeri ve siyasi hedeflerine ulaşamayan İsrail ordusu çıkış arıyor.

  • 2
  • 14
Katil İsrail Gazze’de çırpındıkça batıyor! Netanyahu yönetiminden taktiksel ara manevrası

'Taktiksel ara' ilan edip saldırılarını azalttığını söyleyen İsrail genelkurmayı dün Gazze'de iki askerini daha kaybetti. Ordu ile 'Gazze Kasabı' Netanyahu arasındaki anlaşmazlığın giderek derinleştiği ve Gazze'deki krizin hükümetin devrilmesiyle sonuçlanabileceği belirtiliyor.

  • 3
  • 14
Katil İsrail Gazze’de çırpındıkça batıyor! Netanyahu yönetiminden taktiksel ara manevrası

Refah'ın batı kesimlerinde ilerleyişini sürdüren İsrail ordusu Mevasi mülteci kampındaki çadırlarda kalan yerinden edilmiş sivillere tank toplarıyla saldırdı. Saldırıda 18 kişi ölürken 30 kişi yaralandı. Gazze'nin orta ve kuzey bölgelerine yönelik saldırılarda da en az 30 Filistinli daha katledildi.

  • 4
  • 14
Katil İsrail Gazze’de çırpındıkça batıyor! Netanyahu yönetiminden taktiksel ara manevrası

Yetkililer İsrail ordusunun sınır kapılarını kapatarak yardımları engellediği Gazze'de salgın hastalıkl ve kıtlık nedeniyle 'ağır bir insani felaket yaşanabileceği' uyarısında bulunuyor.

  • 5
  • 14
Katil İsrail Gazze’de çırpındıkça batıyor! Netanyahu yönetiminden taktiksel ara manevrası

YARDIMLARI ENGELLİYORLAR
BM'ye göre yerinden edilmiş milyonlarca Filistinliye gıda ve su ulaştıran yardım yolları 'kullanılamaz' hale gelirken Gazze'de çaresizlik giderek artıyor. Binlerce kamyon dolusu yardım teslim edilmek üzere yığılmış durumda.