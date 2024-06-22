Katil İsrail Gazze'de çırpındıkça batıyor! Netanyahu yönetiminden "taktiksel ara" manevrası

7 Ekim 2024'ten bu yana Gazze'de insanlık dışı yöntemlerle büyük bir soykırıma imza atan İsrail, bölgede adeta bataklığa saplandı. Tüm zalimliğine rağmen hedeflerini başaramayan katil İsrail yönetiminin ordusu dün Gazze'de iki askerini daha kaybetti. Krizin derinleşmesi nedeniyle Netanyahu yönetiminin "taktiksel ara" oyunu ile çıkış aradığı öğrenildi.