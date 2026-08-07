Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Başkan Erdoğan'a övgü: Bölgesel istikrara verdiği önemi müşahede ettim
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Türkiye ziyaretinin son derece verimli geçtiğini belirterek Başkan Erdoğan'ı bölgesel istikrara verdiği önem nedeniyle övdü. Avn, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına verdiği önemi bizzat müşahede ettim" dedi.
Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Joseph Avn, Bakanlar Kurulu toplantısında ABD ve Türkiye ziyaretleri hakkında bilgi verdi.
Avn, "ABD ve Türkiye ziyaretleri oldukça olumlu geçti" değerlendirmesinde bulunarak Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirtti.
BAŞKAN ERDOĞAN ÖVGÜSÜ: BÖLGESEL İSTİKRARA ÖNEM VERİYOR
Başkan Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda büyük bir açıklık sergilediğini ifade eden Avn, Erdoğan'ın bölgesel istikrara verdiği öneme dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına, ayrıca hiçbir ülkenin bir diğerinin iç işlerine karışmaması gerektiğine verdiği önemi bizzat müşahede ettim" sözleriyle aktardı.
Avn, Erdoğan'dan uluslararası temasları ve ilişkileri aracılığıyla Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin uzatılmasına destek vermesini talep ettiğini belirterek, Erdoğan'ın bu konuda çalışma sözü verdiğini söyledi.
TRUMP GÖRÜŞMESİNDEN "SOMUT SONUÇ"
Washington ziyaretine de değinen Avn, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin oldukça başarılı geçtiğini belirtti. Trump'ın Lübnan'ın içinde bulunduğu durumu anlayışla karşıladığını ve birçok kapıyı açtığını ifade eden Avn, görüşmenin somut sonuçlarından birinin ABD hava yolu şirketlerinin Lübnan'a uçuş yasağının kaldırılması olduğunu kaydetti.
Avn ayrıca, Washington'da Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ın başkanlığında ekonomik getirileri olacak bir konferans düzenlenmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
LÜBNAN-İSRAİL MÜZAKERELERİNDE İLERLEME
İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen Lübnan-İsrail müzakerelerine de değinen Avn, sınır hatları ve esir takası konularında olumlu ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.
Avn, yakın zamanda bu başlıklarda somut adımların görülmesini umduklarını söyledi.