Avn, "ABD ve Türkiye ziyaretleri oldukça olumlu geçti" değerlendirmesinde bulunarak Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Joseph Avn, Bakanlar Kurulu toplantısında ABD ve Türkiye ziyaretleri hakkında bilgi verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN ÖVGÜSÜ: BÖLGESEL İSTİKRARA ÖNEM VERİYOR

Başkan Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda büyük bir açıklık sergilediğini ifade eden Avn, Erdoğan'ın bölgesel istikrara verdiği öneme dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına, ayrıca hiçbir ülkenin bir diğerinin iç işlerine karışmaması gerektiğine verdiği önemi bizzat müşahede ettim" sözleriyle aktardı.

Avn, Erdoğan'dan uluslararası temasları ve ilişkileri aracılığıyla Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin uzatılmasına destek vermesini talep ettiğini belirterek, Erdoğan'ın bu konuda çalışma sözü verdiğini söyledi.