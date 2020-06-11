Korona testi pozitif çıkan iki kuaför 140 müşteriye temas etti! Çıkan sonuç dünya gündemine oturdu!

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 263 bin 135 aktif enfekte vaka bulunuyor. ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 2 milyon 66 bin 508 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 115 bin 137 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde yaşanan olay dünyada gündeme oturdu.

Giriş Tarihi: 11.06.2020 15:18 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 15:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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