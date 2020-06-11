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Haberler Galeri Korona testi pozitif çıkan iki kuaför 140 müşteriye temas etti! Çıkan sonuç dünya gündemine oturdu!

Korona testi pozitif çıkan iki kuaför 140 müşteriye temas etti! Çıkan sonuç dünya gündemine oturdu!

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 263 bin 135 aktif enfekte vaka bulunuyor. ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 2 milyon 66 bin 508 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 115 bin 137 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde yaşanan olay dünyada gündeme oturdu.

Giriş Tarihi: 11.06.2020 15:18 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 15:22
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Korona testi pozitif çıkan iki kuaför 140 müşteriye temas etti! Çıkan sonuç dünya gündemine oturdu! GALERİ DEVAM EDİYOR

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 419 bin 264 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 788 bin 674 kişi iyileşti.

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Korona testi pozitif çıkan iki kuaför 140 müşteriye temas etti! Çıkan sonuç dünya gündemine oturdu!

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 263 bin 135 aktif enfekte vaka bulunuyor.

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Korona testi pozitif çıkan iki kuaför 140 müşteriye temas etti! Çıkan sonuç dünya gündemine oturdu!

EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE
ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 2 milyon 66 bin 508 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 115 bin 137 kişi yaşamını yitirdi.

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Korona testi pozitif çıkan iki kuaför 140 müşteriye temas etti! Çıkan sonuç dünya gündemine oturdu!

Salgın nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde kuaför salonları önce kapatılmış, tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte de yeniden açılmıştı.

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Korona testi pozitif çıkan iki kuaför 140 müşteriye temas etti! Çıkan sonuç dünya gündemine oturdu!

Yeniden faaliyete geçen kuaför ve berber salonlarında koronavirüs tedbirleri kapsamında sıkı önlemler uygulanıyor.