Lavlar okyanusa ulaştı! La Palma Adası "felaket bölgesi" ilan edildi

İspanyol yetkililer ise okyanusla temas eden lavların patlamaları ve zehirli gaz bulutlarını tetikleyebileceğini belirtirken Kanarya Adaları Acil Servisi, dışarıda bulunan vatandaşlara sığınmaları için güvenli bir yer bulmaları yönünde çağrıda bulundu. Yaşanan olayda ise herhangi bir ölü yada yaralı olmadığı belirtildi. Kanarya Adaları Volkanik Acil Durum Planı (Pevolca) Müdahale Komitesi Direktörü Miguel Angel Morcuende yaptığı açıklamada, "Lav denize ulaştığında sokağa çıkma yasağına kesinlikle uyulmalı" ifadelerini kullandı.

