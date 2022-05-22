Avrupa'nın ikiyüzlülüğü! Göçmen mi istemiyorsunuz Müslüman mı?
Son dakika haberine göre: Göçmen meselesi uzun süredir dünyanın gündeminde. Savaşlar, kıtlık, doğal afetler, iç karışıklıklar ve dahası... Önümüzdeki dönemde de maalesef bu kriz küresel bir problem olmaya devam edecek. Türkiye, yıllardır uyguladığı göçmen politikası ile dünyaya örnek oluyor.
Giriş Tarihi: 22.05.2022
09:27 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022
09:27
Göçmen meselesi uzun süredir dünyanın gündeminde. Savaşlar, kıtlık, doğal afetler, iç karışıklıklar ve dahası... Önümüzdeki dönemde de maalesef bu kriz küresel bir problem olmaya devam edecek. Türkiye, yıllardır uyguladığı göçmen politikası ile dünyaya örnek oluyor. Türkiye'nin BM ve AB gibi kurumların yanı sıra onlarca ülkenin takdirini kazanan bazı yaklaşımlarını kısaca hatırlayalım.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dil, din, ırk ayrımı yapılmıyor. Entegrasyon ve adaptasyon süreçleri başarıyla yürütülüyor. Çocuklar ve kadınlara maksimum pozitif ayrımcılık yapılıyor. Eğitimler aksamıyor. Sınır ötelerinde yüz binlerce kişi koruma altına alınıyor. Göç krizine neden olan sınır ötesi bölgelerdeki terör yuvaları yok ediliyor. Uygun şartlar gerçekleştiğinde en makul şekilde geri dönüşler sağlanıyor.
SOSYAL MEDYA KRİZİ
Son zamanlarda ise özellikle sosyal medya sitelerinde göçmen karşıtlığı körükleniyor. Türkiye'nin attığı adımları karalamak için ellerinden geleni yapanlar var. Bu internet kullanıcıları göçmenlere karşı yaklaşım açısından Avrupa ülkelerini örnek gösteriyor. Onlara göre Almanya çok başarılıymış. Ya da İngiltere...
Peki bu ülkeler gerçekten söylendiği gibi mülteci politikalarında başarılı mı? Malum Ukrayna savaşı Avrupa'da yeni bir insanlık krizini beraberinde getirdi. Ama bu zor günler Avrupa'nın insanlık anlayışını da bir kez daha gözler önüne serdi. İşte biz de haberimizde Batı'nın göçmen politikalarını ele aldık.
DANİMARKA: SIĞINMACILAR ADAYA
Danimarka yıllardır sıfır sığınmacı politikası uyguluyor. Avrupa'nın baskısıyla geçtiğimiz yıllarda özellikle Ortadoğu'dan 5 bin kadar göçmeni kabul etti. Ülkeye giriş yapan göçmenlerin tüm değerli eşyalarını bile topladılar. Ayrıca uzun süre o göçmenleri ıssız Lindholm Adası'nda toplamayı değerlendirdiler. Ardından iki yıl önce o göçmenleri geri göndermeye başladılar. Şimdi aynı Danimarka, Ukraynalı göçmenleri kabul ediyor.