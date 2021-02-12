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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yüzündeki ifade şoke etti! Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yüzündeki ifade şoke etti! Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, resmi haber ajansı KCNA'nın servis ettiği fotoğrafla bir kez daha dünyanın gündemine oturdu. Yeni füzeler, nükleer savaşa hazırlık, sıfır koronavirüs vakası derken bu fotoğraf şoke etkisi yarattı. Giriş Tarihi: 12.02.2021 09:26
Yeni füzeler, nükleer savaşa hazırlık, sıfır koronavirüs vakası derken... Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, resmi haber ajansı KCNA'nın servis ettiği fotoğrafıyla bir kez daha dünyanın gündemine oturdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sekiz yıl sonra toplanan İşçi Partisi kongresinin sonundaki askeri törende ilk kez denizaltıdan fırlatılan balistik füzeyi dünyaya gösteren Kim, 'yeryüzünün en güçlü silahı'yla 2021'e fırtına gibi başladı.
Beş yıllık kalkınma programının başarısızlıkla sonuçlandığını itiraf eden 37 yaşındaki Kim Jong-un, dokuz yıllık iktidarında koronavirüs salgınının mahvettiği ekonomi nedeniyle en zorlu dönemi geçiriyor.
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, yeni bir beş yıllık kalkınma planı açıklayan ve göstergelerin sıkı denetlenmesi için emir veren Kuzey Kore liderinin başarısızlıktaki suçu üst düzey yöneticilerine attığını duyurdu.
Üst düzey bir ekonomi yöneticisini kovan ve Ekonomik İlişkiler Departmanı Merkez Komitesi direktörlüğüne O Su Yong'u atayan Kim Jong-un, son olarak Çin Yeni Yılı kutlamalarına katıldı.