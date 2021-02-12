Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yüzündeki ifade şoke etti! Dünya bu fotoğrafı konuşuyor!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, resmi haber ajansı KCNA'nın servis ettiği fotoğrafla bir kez daha dünyanın gündemine oturdu. Yeni füzeler, nükleer savaşa hazırlık, sıfır koronavirüs vakası derken bu fotoğraf şoke etkisi yarattı.

Giriş Tarihi: 12.02.2021 09:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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