Deniz Arda bulundu mu | İsveç'te 3 aydır kayıp olan subayın yeni görüntüleri çıktı

Deniz Arda bulundu mu | İsveç'te en az 3 aydır haber alınamayan subay Deniz Arda'nın kaybolmadan bir gün öncesine ait yeni görüntüleri çıktı. İsveç'te kayıp Türk asıllı İsveçli subay Deniz Arda'dan en az 3 aydır haber alınamıyor.

İHA Giriş Tarihi: 12.02.2021 12:14 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 12:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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