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Haberler Galeri Deniz Arda bulundu mu | İsveç'te 3 aydır kayıp olan subayın yeni görüntüleri çıktı

Deniz Arda bulundu mu | İsveç'te 3 aydır kayıp olan subayın yeni görüntüleri çıktı

Deniz Arda bulundu mu | İsveç'te en az 3 aydır haber alınamayan subay Deniz Arda'nın kaybolmadan bir gün öncesine ait yeni görüntüleri çıktı. İsveç'te kayıp Türk asıllı İsveçli subay Deniz Arda'dan en az 3 aydır haber alınamıyor.

İHA
Giriş Tarihi: 12.02.2021 12:14 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 12:14
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Deniz Arda bulundu mu | İsveç'te 3 aydır kayıp olan subayın yeni görüntüleri çıktı

Nerede olduğu bilinmeyen Arda'ya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Deniz Arda bulundu mu | İsveç'te 3 aydır kayıp olan subayın yeni görüntüleri çıktı

Arda'nın kaybolmasından bir gün önce İsveç'in başkenti Stockholm'ün güneyindeki bir süpermarketten alış veriş yaptığı görüldü.

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Deniz Arda bulundu mu | İsveç'te 3 aydır kayıp olan subayın yeni görüntüleri çıktı

Spor salonuna gittiğini belirlene Arda'nın market alışverişinden sonra nereye gittiği bilinmiyor.

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Deniz Arda bulundu mu | İsveç'te 3 aydır kayıp olan subayın yeni görüntüleri çıktı

Arda'nın kaybolduğunun bildirilmesinin ardından soruşturma başlatan polis, Arda'nın bilgisayarını ve telefonunu araştırdı.

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Deniz Arda bulundu mu | İsveç'te 3 aydır kayıp olan subayın yeni görüntüleri çıktı

Deniz'in her gün koşu yaptığı Söderlandlegen semtinde kapsamlı çalışmalar yapan polis hiçbir ize rastlamadı.

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