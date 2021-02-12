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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Deniz Arda bulundu mu | İsveç'te 3 aydır kayıp olan subayın yeni görüntüleri çıktı Deniz Arda bulundu mu | İsveç'te 3 aydır kayıp olan subayın yeni görüntüleri çıktı Deniz Arda bulundu mu | İsveç'te en az 3 aydır haber alınamayan subay Deniz Arda'nın kaybolmadan bir gün öncesine ait yeni görüntüleri çıktı. İsveç'te kayıp Türk asıllı İsveçli subay Deniz Arda'dan en az 3 aydır haber alınamıyor. Giriş Tarihi: 12.02.2021 12:14 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 12:14
Nerede olduğu bilinmeyen Arda'ya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Arda'nın kaybolmasından bir gün önce İsveç'in başkenti Stockholm'ün güneyindeki bir süpermarketten alış veriş yaptığı görüldü.
Spor salonuna gittiğini belirlene Arda'nın market alışverişinden sonra nereye gittiği bilinmiyor.
Arda'nın kaybolduğunun bildirilmesinin ardından soruşturma başlatan polis, Arda'nın bilgisayarını ve telefonunu araştırdı.