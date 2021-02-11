17 bin yıl sonra ses geldi! Türünün en eskisi...

Fransa'da 1931 yılında bir mağarada bulunan ve zamanında müzik aleti olarak kullanılan 17 bin yıllık deniz kabuğundan mükemmele yakın nota (ses) almayı başardı. Antik müzik aletinin, türünün bilinen en eski nefesli çalgısı olduğu açıklandı. Bilim insanları, profesyonel bir müzisyenden deniz kabuğuna üflemesini istedi ve C, C-sharp ve D'ye yakın nota sesleri çıkarttı. Sorbonne Üniversitesi'nden Philippe Walter, "Üretilen yoğunluk inanılmaz, bir metrede yaklaşık 100 desibel. Ve ses, kabuğun açıklığı ekseninde çok iyi yönlendiriliyor" dedi.